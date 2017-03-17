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《17秋冬紐約時裝週》7

2017-03-17

記者林欣若／綜合外電報導

大自然的蟲魚花草、來自宮廷的壁畫裝飾，或是以珠花、蕾絲、刺繡織成的立體印花，搭配濃郁而厚重的色彩，勾勒出華麗大器的秋冬景緻。

帝國繁花：Alice+Olivia

Alice+Olivia 2017秋冬秀場以厚重而豐富的色彩以及精緻的手工細節，打造搶眼的全新系列，設計師Stacey Bendet的靈感來自作家薩爾曼‧魯西迪（Salman Rushdie）著名的小說《Enchantress of Florence佛羅倫斯的神女》，書中背景橫跨蒙兀兒帝國、鄂圖曼帝國、蒙古帝國和佛羅倫斯，美麗的女主角想方設法在男人的世界裡證明自己、掌握自己的命運，Stacey Bendet將帝國的繁盛榮景與女主角的自信強勢融入設計，在Alice+Olivia一貫的浪漫風格中，以褲裝或外套加入更多個性。

Stacey Bendet利用各種印花打造華麗效果，從大自然的花卉、宮廷裝飾印花、壁畫一般的大型印花、到蕾絲印花和刺繡印花，將不同的印花利用多片剪裁，讓長洋裝變得更有立體感，印有壁畫的長裙和洋裝，則像走動的藝術品，搭配紅色、粉色、寶石色系等各種濃烈色彩，是浪漫的宮廷風。除了洋裝和長裙，Stacey Bendet也設計了漆皮飛行員夾克、迷彩長褲、寬鬆外套與工作褲等中性單品，與洋裝相互搭配，故事中強悍又充滿女人味的女主角立刻有了鮮明的形象。

圖片提供／Alice+Olivia

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  • Alice+Olivia宮廷裝飾的金屬方包，與華麗服裝完美搭配。

    Alice+Olivia宮廷裝飾的金屬方包，與華麗服裝完美搭配。

  • Alice+Olivia如壁畫一般的大型花樣，衣服成了走動的藝術品。

    Alice+Olivia如壁畫一般的大型花樣，衣服成了走動的藝術品。

  • Alice+Olivia如壁畫一般的大型花樣，衣服成了走動的藝術品。

    Alice+Olivia如壁畫一般的大型花樣，衣服成了走動的藝術品。

  • Alice+Olivia刺繡和蕾絲組成的花樣，很有細緻手工感。

    Alice+Olivia刺繡和蕾絲組成的花樣，很有細緻手工感。

  • Alice+Olivia刺繡和蕾絲組成的花樣，很有細緻手工感。

    Alice+Olivia刺繡和蕾絲組成的花樣，很有細緻手工感。

  • Alice+Olivia刺繡和蕾絲組成的花樣，很有細緻手工感。

    Alice+Olivia刺繡和蕾絲組成的花樣，很有細緻手工感。

  • Alice+Olivia以各種印花打造華麗的宮廷風。

    Alice+Olivia以各種印花打造華麗的宮廷風。

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標題：《17秋冬紐約時裝週》7


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