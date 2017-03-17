《17秋冬紐約時裝週》6

2017-03-17

記者林欣若／綜合外電報導

上城女人：Jason Wu

承蒙美國前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）的青睞，Jason Wu簡約又得體的風格，受到不少權威女性喜愛，2017年秋冬，Jason Wu以自信、獨立、多金的紐約上城女人為靈感，從細格紋長褲、套裝長裙、長版西裝外套到中長襬洋裝，每一個造型都是紐約都會女子的縮影。

Jason Wu特地選用經常出現在男裝的細格紋，強調都會女性的獨立和強悍，搭配合身而不貼身的剪裁，讓整體服裝更顯俐落，同時也利用鮮紅色、芥末黃等代表女人的色彩、以及多層次和傘狀裙襬點綴出女人味，這是Jason Wu心目中從容自信的上城女性形象。