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《17秋冬紐約時裝週》6

2017-03-17

記者林欣若／綜合外電報導

上城女人：Jason Wu

承蒙美國前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）的青睞，Jason Wu簡約又得體的風格，受到不少權威女性喜愛，2017年秋冬，Jason Wu以自信、獨立、多金的紐約上城女人為靈感，從細格紋長褲、套裝長裙、長版西裝外套到中長襬洋裝，每一個造型都是紐約都會女子的縮影。

Jason Wu特地選用經常出現在男裝的細格紋，強調都會女性的獨立和強悍，搭配合身而不貼身的剪裁，讓整體服裝更顯俐落，同時也利用鮮紅色、芥末黃等代表女人的色彩、以及多層次和傘狀裙襬點綴出女人味，這是Jason Wu心目中從容自信的上城女性形象。

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  • Jason Wu利用抓縐和傘狀裙襬，讓寬鬆的洋裝變得更有女人味。（路透）

    Jason Wu利用抓縐和傘狀裙襬，讓寬鬆的洋裝變得更有女人味。（路透）

  • Jason Wu的設計雖是西裝外套，但深V領和鮮紅色無比性感。（路透）

    Jason Wu的設計雖是西裝外套，但深V領和鮮紅色無比性感。（路透）

  • Jason Wu合身的長褲搭配針織上衣，修飾身材但不過度強調曲線。（美聯社）

    Jason Wu合身的長褲搭配針織上衣，修飾身材但不過度強調曲線。（美聯社）

  • Jason Wu將男裝的細格紋運用在女性套裝，凸顯女性獨立和自信。（路透）

    Jason Wu將男裝的細格紋運用在女性套裝，凸顯女性獨立和自信。（路透）

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