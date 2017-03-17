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《17秋冬紐約時裝週》5

2017-03-17

記者林欣若／綜合外電報導

美國精神：Calvin Klein

Raf Simons告別迪奧（Christian Dior）轉投Calvin Klein擔任品牌首席創意總監，首度加入紐約時裝週，他也以作品構築出他的美國夢。毛呢外套或羽毛洋裝外罩PVC塑膠布、印花大衣內搭美國星條旗洋裝，Raf Simons以看似風馬牛不相及的組合，詮釋他心目中的美國精神：兼容並蓄。

「各式各樣的人們有著不同的風格與服裝造型，這是未來、亦是過去，裝飾藝術、城市氣息、美國西部……與這些都習習相關、但也毫不相關。並非單一年代、單一事物、單一面貌，這是多種個性和相異個體的兼容並蓄，恰如美國本身，而這正是美國獨特的美麗與情感。」Raf Simons如此介紹這個系列，他將相同輪廓的服裝，以相異的材質，打造出衝擊又多元的風格，一系列單品結合了樂儀隊制服、PVC塑料外層大衣、合身剪裁套裝、古董手工縫製、工作服和西部服裝，最重要的是，在Raf Simons的美國夢裡，仍保留了Calvin Klein一貫的都會俐落、簡潔之美。

部分圖片提供／Calvin Klein

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  • Raf Simons（圖左）與創意總監Pieter Mulier一同謝幕。

    Raf Simons（圖左）與創意總監Pieter Mulier一同謝幕。

  • 尖頭高跟鞋，凸顯Calvin Klein一貫的都會感。

    尖頭高跟鞋，凸顯Calvin Klein一貫的都會感。

  • 方正的公事包，凸顯Calvin Klein一貫的都會感。

    方正的公事包，凸顯Calvin Klein一貫的都會感。

  • 星條旗洋裝也是Raf Simons美國夢的投射。

    星條旗洋裝也是Raf Simons美國夢的投射。

  • 毛呢、羽毛與PVC結合，Raf Simons藉此表達Calvin Klein兼容並蓄的美國精神。

    毛呢、羽毛與PVC結合，Raf Simons藉此表達Calvin Klein兼容並蓄的美國精神。

  • 毛呢、羽毛與PVC結合，Raf Simons藉此表達Calvin Klein兼容並蓄的美國精神。

    毛呢、羽毛與PVC結合，Raf Simons藉此表達Calvin Klein兼容並蓄的美國精神。

  • 毛呢、羽毛與PVC結合，Raf Simons藉此表達Calvin Klein兼容並蓄的美國精神。

    毛呢、羽毛與PVC結合，Raf Simons藉此表達Calvin Klein兼容並蓄的美國精神。

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標題：《17秋冬紐約時裝週》5


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