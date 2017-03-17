《17秋冬紐約時裝週》4
記者林欣若／綜合外電報導
西裝外套、背心，硬挺的肩線、俐落的線條，將男裝元素融入女裝設計，輔以柔軟面料或抓縐、開衩，剛柔並濟的颯爽英姿，在這一季的紐約時裝週留下令人難忘的身影。
女強人：Michael Kors
「氣場強大、剪裁俐落的廓形外套，硬朗的肩部、清晰的腰線剪裁，時裝傳遞著一種力量。」這是Michael Kors對他2017秋冬系列的介紹，一言以蔽之，他想打造的就是女強人。
Michael Kors將男裝設計套用在女裝，色系上以中性的黑色、灰色和駝色為主，沒有過度女性化的色彩，整體顯得洗鍊而沉穩。一系列單品有寬肩的西裝外套，以厚實的毛呢增加份量，讓外套輪廓更為硬挺；也有從西裝外套延伸的無袖背心，搭配同樣花色的長窄裙，以套裝展現女性英姿；或是有著西裝背心影子的長洋裝，搭配寬版腰帶也是帥氣十足。雖然是男裝的輪廓，但Michael Kors利用開衩、挖領、縐褶、圓弧等細節，搭配柔軟的綢緞或羊毛面料，仍讓女強人保有女人味。
除了以服裝宣揚女性的強大自信，Michael Kors也邀請大尺碼模特兒Ashley Graham走秀，一別其他模特兒的纖細柔弱，Ashley Graham以絕大部分女人更能認同的身材，自信走上伸展台，也非常符合這一季Michael Kors的態度。
部分圖片提供／Michael Kors
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大尺碼模特兒Ashley Graham自信走上伸展台。
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Michael Kors搭配柔軟皮質的包款，可以平衡過於剛硬的女強人形象。
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Michael Kors開衩、無袖或露出腰線，為女強人形象增添性感。
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Michael Kors開衩、無袖或露出腰線，為女強人形象增添性感。
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Michael Kors開衩、無袖或露出腰線，為女強人形象增添性感。
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Michael Kors以柔軟的面料讓衣服緊貼身形，是很女性化的設計。
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Michael Kors以柔軟的面料讓衣服緊貼身形，是很女性化的設計。
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Michael Kors從西裝剪裁延伸出的女裝設計，硬挺的肩線和俐落的線條，展現剛柔並濟的女性魅力。
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Michael Kors從西裝剪裁延伸出的女裝設計，硬挺的肩線和俐落的線條，展現剛柔並濟的女性魅力。
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Michael Kors從西裝剪裁延伸出的女裝設計，硬挺的肩線和俐落的線條，展現剛柔並濟的女性魅力。
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Michael Kors從西裝剪裁延伸出的女裝設計，硬挺的肩線和俐落的線條，展現剛柔並濟的女性魅力。
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標題：《17秋冬紐約時裝週》4
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