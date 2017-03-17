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《17秋冬紐約時裝週》3

2017-03-17

記者林欣若／綜合外電報導

西上裝之變：Thom Browne

紐約新銳設計師Thom Browne最有名的是設計是男士西裝外套，合身短版的剪裁，很有都會雅痞風格，2017年秋冬女裝系列，也將西裝外套延伸出各式女裝外套，Thom Browne將擅長的條紋、千鳥格紋、菱格紋混搭排列出豐富變化，保有西裝外套的正裝特色，但多了趣味感。

這一季Thom Browne在黑色和灰色的主色調外，加入更多鮮明的色彩，相較過去的冷峻風格，更多了一股溫暖，Thom Browne也利用不同面料的特色玩出變化，例如將彩色的菱格紋拼接在一起，刻意不收邊設計，讓圖案更有立體感，細格紋的三件式西裝乍看之下與男裝無異，但外套下襬和袖口都圍上一圈皮草，立刻有了奢華的女人味；或是將釦子裝飾出宛如亮片的效果，並在下襬形成很有律動感的垂墜，都打破西裝外套的單調，傳遞出精緻又活潑的感覺。

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  • Thom Browne刻意設計的過長襯衫袖口，凸顯層次感和女人味。（達志影像）

    Thom Browne刻意設計的過長襯衫袖口，凸顯層次感和女人味。（達志影像）

  • Thom Browne包款也和西裝外套相呼應。（達志影像）

    Thom Browne包款也和西裝外套相呼應。（達志影像）

  • Thom Browne這一季加入更多鮮明色彩，視覺上更顯繽紛溫暖。（法新社）

    Thom Browne這一季加入更多鮮明色彩，視覺上更顯繽紛溫暖。（法新社）

  • Thom Browne這一季加入更多鮮明色彩，視覺上更顯繽紛溫暖。（法新社）

    Thom Browne這一季加入更多鮮明色彩，視覺上更顯繽紛溫暖。（法新社）

  • Thom Browne以西裝外套為靈感，變化出一系列活潑又正式的女裝外套。（法新社）

    Thom Browne以西裝外套為靈感，變化出一系列活潑又正式的女裝外套。（法新社）

  • Thom Browne以西裝外套為靈感，變化出一系列活潑又正式的女裝外套。（法新社）

    Thom Browne以西裝外套為靈感，變化出一系列活潑又正式的女裝外套。（法新社）

  • Thom Browne以西裝外套為靈感，變化出一系列活潑又正式的女裝外套。（法新社）

    Thom Browne以西裝外套為靈感，變化出一系列活潑又正式的女裝外套。（法新社）

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標題：《17秋冬紐約時裝週》3


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