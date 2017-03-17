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《17秋冬紐約時裝週》2

2017-03-17

記者林欣若／綜合外電報導

華麗日常：Marc Jacobs

對Marc Jacobs而言，時尚不應該只是模特兒在伸展台上展示一套套華服，而是應該走入日常生活，模特兒身上的衣服讓一般人穿上以毫無違和感，才是時尚的最終目的，2017年的秋冬系列，Marc Jacobs再度貫徹他走入日常的時尚態度，以紐約街頭的裝扮為靈感，不論是性感短裙、華麗洋裝或休閒褲裝，外罩一件oversize的大外套，就是最具紐約街頭感的穿搭剪影。

全系列以暖色調包括焦糖色、薑黃色、咖啡色、金色、紅色、栗子色貫穿，加上大量的亮片、金蔥、蕾絲增添華麗感，重點單品是份量感十足的外套，將毛呢格紋、天鵝絨、厚實羊毛、鋪棉等溫暖材質，在領口以皮草點綴，刻意拉寬外套的肩線，讓oversize的外套可以隨意罩在肩上，打造隨興的街頭感。

部分圖片提供／Marc Jacobs

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  • Marc Jacobs oversize外套是街頭穿搭的重點，模特兒頭上的復古的鐘形帽和毛線帽由英國帽飾設計師Stephen Jones針對這次系列的服裝所精心挑選。

    Marc Jacobs oversize外套是街頭穿搭的重點，模特兒頭上的復古的鐘形帽和毛線帽由英國帽飾設計師Stephen Jones針對這次系列的服裝所精心挑選。

  • Marc Jacobs oversize外套是街頭穿搭的重點，模特兒頭上的復古的鐘形帽和毛線帽由英國帽飾設計師Stephen Jones針對這次系列的服裝所精心挑選。

    Marc Jacobs oversize外套是街頭穿搭的重點，模特兒頭上的復古的鐘形帽和毛線帽由英國帽飾設計師Stephen Jones針對這次系列的服裝所精心挑選。

  • Marc Jacobs oversize外套是街頭穿搭的重點，模特兒頭上的復古的鐘形帽和毛線帽由英國帽飾設計師Stephen Jones針對這次系列的服裝所精心挑選。

    Marc Jacobs oversize外套是街頭穿搭的重點，模特兒頭上的復古的鐘形帽和毛線帽由英國帽飾設計師Stephen Jones針對這次系列的服裝所精心挑選。

  • Marc Jacobs的秀在公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）舉行，碩大的空間沒有任何裝置陳列，只有兩排座位圍成模特兒的伸展台，觀眾和伸展台零距離。（美聯社）

    Marc Jacobs的秀在公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）舉行，碩大的空間沒有任何裝置陳列，只有兩排座位圍成模特兒的伸展台，觀眾和伸展台零距離。（美聯社）

  • Marc Jacobs oversize外套是街頭穿搭的重點，模特兒頭上的復古的鐘形帽和毛線帽由英國帽飾設計師Stephen Jones針對這次系列的服裝所精心挑選。

    Marc Jacobs oversize外套是街頭穿搭的重點，模特兒頭上的復古的鐘形帽和毛線帽由英國帽飾設計師Stephen Jones針對這次系列的服裝所精心挑選。

  • Marc Jacobs oversize外套是街頭穿搭的重點，模特兒頭上的復古的鐘形帽和毛線帽由英國帽飾設計師Stephen Jones針對這次系列的服裝所精心挑選。

    Marc Jacobs oversize外套是街頭穿搭的重點，模特兒頭上的復古的鐘形帽和毛線帽由英國帽飾設計師Stephen Jones針對這次系列的服裝所精心挑選。

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