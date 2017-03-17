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《17秋冬紐約時裝週》1

2017-03-17

記者林欣若／綜合外電報導

外套上身，氣勢十足，從西裝外套、騎士夾克到棒球外套，長版或短版、合身或oversize，這是紐約時裝週秋冬獨有的華麗裝扮。

西部貴族：Coach

Coach從2014年任命Stuart Vevers為創意總監後，品牌一改過去滿版logo、略顯老氣的設計，在Stuart Vevers的帶領下，Coach大翻身變得年輕又有個性，2017秋冬系列，Stuart Vevers以美國西部風情為靈感，加入歐洲貴族的奢華元素，將很有曠野風情和鄉村意境的洋裝，搭配充滿細節的外套，為粗獷的輪廓增添細緻奢華感。

從翻皮羊毛外套、騎士風格外套、棒球外套到飛行員夾克，Stuart Vevers這一季端出的外套系列每一件都精彩，外套本身的皮革流露出奢華質感，加上大量的細節點綴，例如翻皮羊毛外套上頭有動物或花卉印花、騎士風格外套綴以流蘇、鉚釘或是異材質拼接、棒球外套上色彩鮮豔的布章，讓原本厚重沉悶的外套變得繽紛有趣，搭配格紋或碎花洋裝，細節多到令人眼花撩亂，但也令人見識Stuart Vevers的混搭功力。

部分圖片提供／Coach

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  • Coach棒球外套大變身，拼貼出搶眼效果。

    Coach棒球外套大變身，拼貼出搶眼效果。

  • Coach騎士夾克加上鉚釘或利用異材質拼接，帥氣又有個性。

    Coach騎士夾克加上鉚釘或利用異材質拼接，帥氣又有個性。

  • Coach騎士夾克加上鉚釘或利用異材質拼接，帥氣又有個性。

    Coach騎士夾克加上鉚釘或利用異材質拼接，帥氣又有個性。

  • Coach騎士夾克加上鉚釘或利用異材質拼接，帥氣又有個性。

    Coach騎士夾克加上鉚釘或利用異材質拼接，帥氣又有個性。

  • 瑞士裝置藝術家Urs Fischer特地為Coach打造的雕刻老鼠墜飾鍊帶項鍊。（美聯社）

    瑞士裝置藝術家Urs Fischer特地為Coach打造的雕刻老鼠墜飾鍊帶項鍊。（美聯社）

  • Coach棒球外套大變身，拼貼出搶眼效果。

    Coach棒球外套大變身，拼貼出搶眼效果。

  • Coach棒球外套大變身，拼貼出搶眼效果。

    Coach棒球外套大變身，拼貼出搶眼效果。

  • Coach棒球外套大變身，拼貼出搶眼效果。

    Coach棒球外套大變身，拼貼出搶眼效果。

  • Coach翻毛外套點綴花卉或印花圖案，讓粗獷的西部風情也有少女情懷。

    Coach翻毛外套點綴花卉或印花圖案，讓粗獷的西部風情也有少女情懷。

  • Coach翻毛外套點綴花卉或印花圖案，讓粗獷的西部風情也有少女情懷。

    Coach翻毛外套點綴花卉或印花圖案，讓粗獷的西部風情也有少女情懷。

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標題：《17秋冬紐約時裝週》1


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