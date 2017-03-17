《都會型美白 全面防禦》

2017-03-17

記者邱巧貞／曼谷報導

過去的保養品市場，幾乎可以簡單的分為基礎、進階保養或是對應四季氣候所需，但隨著氣候及環境的轉變，空氣汙染、敏感議題可說是無分四季，當空氣中充斥著汙染微粒、紫外線的刺激傷害以及因天氣劇烈變化引發的敏感……，單一的保養目的，已無法滿足都會人的需求，對此趨勢，Sisley提出了新對策。

在化妝品市場上，3、4月通常是業者推出美白、防曬新品的季節，以便提前因應夏日保養的商機。早先，Sisley在泰國曼谷舉辦新品「極致美白全日防禦精華」亞洲區發表會，顧名思義，此款產品的重點鎖定在「美白」與「防禦」兩個重點，Sisley的品牌精神素來標榜「因應消費者的需求而製造產品」，此次全新升級的產品，在開發前也特別針對亞洲女性的使用習慣進行調查，Sisley亞洲區總裁Nicolas Chesnier表示：「我們觀察到亞洲都會女性重視產品『質地』及有著『便利性』的需求，所以希望提供長時間防禦的同時，也能深層精準抗斑，創新的輕盈質地亦是此次特別重視的部分。」

因應都市生活作息 針對亞洲女性習慣研發

以往亞洲女性瘋美白所締造的業績，讓歐美品牌相繼投入以亞洲人為對象的美白產品研發，午餐時，剛好與我比鄰而坐的Sisley亞洲區總裁Nicolas Chesnier問我：「妳通常在哪個月開始使用美白產品？」我不假思索答：「每天用。」

既能達到防曬效果，又同時有美白效用，乍聽之下，我對於這種「All in one」的保養品似乎不感到特別，我近乎有點白目的直問：「這款新品標榜達到防禦及美白兩大功效，我也可以先搽完Sisley的美白及淡斑精華，之後再搽上Sisley防曬產品，不是也能達到同樣的效果嗎？」

「雖然亞洲女性有使用很多保養步驟的習慣，但，重點不是這款產品有兩個功效，而是如何把這兩個功效結合在一起，並能做到最好！」Nicolas Chesnier進一步補充：「Sisley『極致美白全日防禦精華』是100%礦物性防曬成分，這次研發最困難之處，是將TiO2 （二氧化鈦）創新超微分子，打造出極為細緻的礦物粉末，搽上後，幾乎沒有什麼負擔，擺脫以往礦物性防曬的厚重感。況且長時間的防曬力，讓都會型女性可以單獨使用，不需再固定補搽，也提供肌膚溫和的防曬作用，敏感肌都能使用。」此外，所謂的防禦不僅是防曬，環境中的汙染、懸浮物都是肌膚要防禦的對象。Nicolas Chesnier強調，新的科技不斷進步，我們只想將消費者的需求做到更好。

●要白？治標也要治本

要維持淨白肌膚、避免斑點產生，防曬與美白兩個步驟缺一不可。

Sisley亞太區訓練經理Tiffany表示，以往大家熟知造成肌膚黑色素沉澱、膚色不均的主因來自於紫外線，紫外線傷害也會加快肌膚老化的速度，因此許多女性已經了解防曬的重要，也下足了功夫在美白保養，卻還是發現不論再怎麼努力，依然難以達成淨透白的肌膚目標。

Sisley認為，要達到最極致的美白防禦，必須從兩個面向著手，包括：一、全面防禦紫外線傷害。二、 預防肌膚提前老化，並控制麥拉寧黑色素生成。對外必須長時間全面抵禦所有可能造成黑色素形成的潛在威脅因子，對內不僅抑制黑色素生成，更能淡化已經形成的黑色素。

100%礦物性防曬成分 長時間防護

在防禦部分，以往能提供超高紫外線防護的防曬品，質地通常都非常厚重，黏附在皮膚會造成肌膚悶熱，臉泛油光。Sisley「極致美白全日防禦精華」為100%礦物性防曬成分，創新超微分子二氧化鈦，能於肌膚表層形成物理性屏障，將紫外線反射隔離，提供SPF50超高防曬效果超過8小時，也因應現今許多敏感型肌膚的人，使其都能使用。

抑制、阻斷、淡化 三步驟抗斑

除了防禦，更需要能持續美白，Sisley「極致美白全日隔離精華」透過獨特的美白複方─極鑽賦活美白因子，針對斑點問題與過於活躍的麥拉寧黑色素，加以解決。

選用獨特美白成分─己基雷瑣辛，能深入肌膚底層，從源頭處就強勢抑制黑色素形成，並抑制過氧化物酶的活性。透過AA2G成分，不僅能在表層淡化已經形成的黑色素，也能抑制酪氨酸酶的活性，避免黑色素形成，搭配上獨特緩釋科技技術，長效持續淡化斑點。

抗旱抗濕質地 持久防禦

使用的舒適感，向來是Sisley研發產品的重點。全新「極致美白全日防禦精華」運用創新技術，擺脫以往礦物性防曬的黏膩厚重感，打造出如羽毛般輕盈的清爽質地，即使長時間使用，也完全不會造成肌膚負擔。為能讓肌膚長時間維持潤澤，特別添加強效的保濕成分─維他命原B5與植物角鯊烯，能避免環境溫度變化所造成的肌膚乾燥現象，尤其適合時常出入冷氣環境中的現代都會女性。

Sisley亞太區教育經理Tiffany表示，產品標榜抗旱抗濕的質地，非常適合亞熱帶較為潮濕的氣候，讓肌膚表層防禦效果更為持久。建議每日早晨塗抹於臉部和頸部，作為日間保養的最後一道步驟。

【專家Q&A】

Q此款產品為何要標榜100%礦物性防曬？

在Sisley其他防曬系列中，也是結合化學防曬成分與礦物性防曬成分，以達到寬頻、更全面的防曬功能。

其實，選擇防曬產品應根據場合而定，若需長時間暴露在陽光下，去沙灘或是去運動，保護程度一定要更高，那麼你可以選擇其他的防曬系列，且要搽一定的厚度、並定時補搽，因為這些場合紫外線指數遠比都市來得高。Sisley「極致美白全日防禦精華」標榜質感輕盈，方便讓都市生活的女性不需要再重新塗抹，重點是：都市中需要防禦的不僅是紫外線。

Q產品針對亞洲女性設計，有針對全球販售嗎？

此款產品是針對亞洲女性的生活型態所設計，但亞洲女性也會到其他國家旅遊，所以在其他國家主要商店可買得到，但如果你是到法國鄉村的小商店可能就買不到。

Q對亞洲美白市場的觀察？

15、16年前，日本可以說是美白市場的主流，相較之下，現今的日本市場美白熱潮稍退，抗老反而是重點，台灣、中國、韓國依舊是對美白熱衷的市場。有趣的是，印度人對美白產品相當瘋狂，靠櫃的消費者不管自己天生的膚色如何，他們想知道的是究竟這款美白產品能提亮多少度膚色。

Q同樣強調「全日防護」，這款美白新品與Sisley經典產品「全能防禦精華」有何不同？

「全能防禦精華」主要目的在抗老，除了幫助對抗光老化與環境自由基攻擊外，更讓細胞有能量能自我更新及修護，促進細胞再生與新生，沒有防曬係數。而「極致美白全日防禦精華」是從美白淡斑的角度來設計，100%礦物性防曬成分能貼服肌膚，折射紫外線，輕盈質感卻能長時間防護，在都會生活型態下，不需再重新塗抹。

圖片提供／Sisley