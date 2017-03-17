《進階保養SMART+》開架美妝
記者邱巧貞／台北報導
這幾年，受到韓國娛樂經濟效應的刺激，不論專櫃或開架的彩妝趨勢無不受到韓流影響，舉例來說，口紅席捲美妝市場，染唇、咬唇、花瓣唇……各式唇妝變化不斷加速口紅推陳出新的速度；此外，氣墊粉餅陸續從專櫃下放開架品牌，歐、美、日、台品牌紛紛搶出。
唇妝多變化 唇彩大熱賣
每個女生會有幾支口紅？以現今唇彩受歡迎的程度，想必1、2支已經不能滿足需求了。近年口紅市場深受韓劇影響，染唇妝、咬唇妝、漸層花瓣妝……等，演變出以唇膏、唇釉、唇蜜、唇露來打造出不同效果，由於開架藥妝店價位親民、選擇性多，因此像康是美便吸引20歲～24歲的女性消費者購買，帶動該結構成長35%，其中又以紅、桃紅色系最為搶手。
氣墊妝品夯 開架、醫美搶攻
當今底妝市場，幾乎人手一個的氣墊粉餅，可說是目前最夯的人氣底妝。不讓韓系、專櫃氣墊粉餅專美於前，醫美、開架美妝品牌也紛紛搶進氣墊市場。DR.WU首次推出醫美級氣墊粉餅，與韓國第一彩妝大廠合作AirPack氣墊科技，百萬氣孔海綿搭配智慧型三層粉撲，添加17種高濃縮植萃精華，一次推出3款不同妝效。
今年，Za也推出首款「裸光亮白氣墊粉餅」，由日本實驗室研發，委託韓國廠製造，不同於韓系氣墊粉餅的顯著光亮感，Za針對喜愛自然光澤的女性消費族群，打造亮白保濕的微霧裸光感。
MAYBELLINE在開架市場甫推出氣墊，即成為台灣市占率第一名的開架氣墊粉餅，隨著氣墊趨勢轉為更持妝的霧光妝感，MAYBELLINE也推出全新型態持妝霧面氣墊，將令人恐懼的油光轉為美肌光。
韓風吹不停 新品牌進駐
為了抓準商機以及建立市場區隔性，原本開架藥妝通路皆各自會引進多款獨家品牌，隨著韓系新品牌不斷導入開架市場，讓這股韓風吹不停。韓系美妝集團MEMEBOX旗下的I’M MEME以及PONY女王兩個品牌，打著高質感、價格親民的路線在開架美妝通路脫穎而出。
I’M MEME平均每月皆推出話題新品，是美妝界的快時尚，媲美專櫃品牌的精緻包裝搭配親民價格，在韓國當地競爭激烈的開架美妝市場中脫穎而出，於去年11月榮獲韓國屈臣氏年度品牌獎項肯定。PONY女王打著由韓國最高人氣彩妝師PONY所研發的開架彩妝，挾帶著高人氣，及最能了解一般大眾的色彩需求，未上市先轟動。
圖片提供／DR.WU、MAYBELLINE、MEMEBOX、FASIO、統一藥品、屈臣氏、法倈麗、DF美肌醫生、康是美、寵愛之名
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標題：《進階保養SMART+》開架美妝
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