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《進階保養SMART+》醫美藥妝

2017-03-17

記者邱巧貞／台北報導

據Facebook發布的2017年最新美妝趨勢大數據中顯示，在美容保養品上，每2位女性就有1位喜歡嘗鮮、每4位女性就有1位喜歡購買天然有機的產品，以及每5位女性就有2位願意購買高價值產品。因應台灣女性的保養習慣及喜好，促使開架藥妝通路不斷進階，高效醫美、高價值、天然有機……都成為開架保養的新主流。

國際景氣停滯，現代人聰明消費，但女性對於「愛自己」這部分，卻絲毫不吝嗇。據康是美去年度的消費者報告中發現，女力時代的崛起，現今具經濟能力的都會女性希望能根據自己膚質客制化保養品，並且喜歡嘗鮮、具自主保養意識、不盲從，看準都會女性的消費現象，開架藥妝通路也掌握國內外流行趨勢話題，引進許多高價值、天然的保養新品。

開架保養專櫃化 締造完美肌

隨著女性經濟的崛起，業者也開始從女性的視角切入，提供客製化的需求及服務。康是美指出，女力時代，其中又以35歲到39歲女性為主力消費客層，此族群希望能根據自己膚質客制化保養品，也愛嘗鮮，願意接受高價值商品來寵愛自己，在乎追求快速見效、安全溫和又高機能的保養功效，這也讓開架保養走向專櫃化，進而帶動年銷售額近50%的成長率，而成分上台灣女性仍鍾愛美白、凍齡的保養目的。

植萃低敏無添加 樂活LOHAS

女性經濟也帶動健康樂活商品持續發燒，康是美分析，該主力族群在乎的是價值重於價格，綜觀旗下的歐、美、日系知名天然保養品牌都大受消費者歡迎，去年，天然樂活類商品光銷售成長就超過20%，且以臉部保養品的成長最高，當中以35歲到45歲客層成長1倍最顯著。

此外，女性偏好香氛紓壓，添加植物精萃、水果精華或舒敏的商品最熱賣，玫瑰香味向來是不敗經典。而男性客層也大步向LOHAS靠攏，以25歲到39歲追求時尚生活品味的男性最明顯，較去年同期成長20%，他們偏好清新的草本香味，以髮類產品為銷售主力。

髮品市場異軍突起 沙龍級美髮夯

現代人「愛自己不怕貴、只怕買不對」，因此訴求高價值感、天然成分的髮類商品備受歡迎。業者觀察到，針對髮品類商品銷售，有近8成消費者是有目的性的購買商品，功效、成分、價格為消費者的三大考量，沙龍級、高價值的商品近年吸引特定族群的喜愛，其中又以30歲到39歲的消費者最顯著，對於髮品的需求從追求無矽靈產品、有機或天然草本等成分的商品，逐漸轉變成追求沙龍級美髮的呵護、期望可以好好寵愛自己，因此帶動相關髮品銷售成長超過一成。

圖片提供／DR.WU、MAYBELLINE、MEMEBOX、FASIO、統一藥品、屈臣氏、法倈麗、DF美肌醫生、康是美、寵愛之名

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標題：《進階保養SMART+》醫美藥妝


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