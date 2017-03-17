華碩美顏直播手機 平價搶市

2017-03-17

〔記者吳佩樺／台北報導〕直播夯，華碩看好商機推出ZenFone Live美顏直播手機，定位入門，售價僅4,990元。

華碩ZenFone Live強調加入即時美顏直播技術，只要啟動BeautyLive應用程式，在Facebook、YouTube等社群平台進行直播時，就能擁有美顏效果。另配備柔光LED自拍補光燈，增進好氣色。

此外，搭載降噪雙麥克風，強化收音品質；內建創新五磁鐵喇叭、智慧擴大機，號稱呈現不失真音質。其他規格為5吋1,280×720螢幕、高通四核心處理器、2GB記憶體、16GB儲存空間、1,300萬畫素主相機。

圖片提供：華碩