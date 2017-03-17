| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

華碩美顏直播手機 平價搶市

2017-03-17

〔記者吳佩樺／台北報導〕直播夯，華碩看好商機推出ZenFone Live美顏直播手機，定位入門，售價僅4,990元。

華碩ZenFone Live強調加入即時美顏直播技術，只要啟動BeautyLive應用程式，在Facebook、YouTube等社群平台進行直播時，就能擁有美顏效果。另配備柔光LED自拍補光燈，增進好氣色。

此外，搭載降噪雙麥克風，強化收音品質；內建創新五磁鐵喇叭、智慧擴大機，號稱呈現不失真音質。其他規格為5吋1,280×720螢幕、高通四核心處理器、2GB記憶體、16GB儲存空間、1,300萬畫素主相機。

圖片提供：華碩

廣告
  • 華碩推出ZenFone Live美顏直播手機，售價4,990元。

    華碩推出ZenFone Live美顏直播手機，售價4,990元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美顏直播手機
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：華碩美顏直播手機 平價搶市


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.