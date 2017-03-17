針織鞋身復古風 輕巧耐震

2017-03-17

〔記者林欣若／台北報導〕運動時尚夯，運動鞋除了機能，更著重造型，Reebok CLASSIC 2017首波話題潮鞋ZOKU RUNNER，除了中底使用DMX Foam緩震科技，全面提升舒適性，前衛的襪套式針織鞋身，受到饒舌巨星Future、日本男星窪塚洋介以及義大利時尚部落客Chiara Capitani青睞，成為潮流穿搭最佳配件。

看似很有現代感的ZOKU RUNNER，其實是集復古元素之大成，巧妙將品牌70至90年代三大經典系列鞋款包括Aztec、Classic Leather、Dual Pump Runner都融入其中，鞋型以1979年登場的Aztec為設計原型，鞋帶系統則取材於1983年上市的Classic Leather，後跟支撐設計的靈感則來自於1991年問世的Dual Pump Runner充氣跑鞋。

ZOKU RUNNER運用針織技術ULTRAKNIT打造的襪套造型不但增添時尚感，也讓鞋子更輕盈、透氣，其他包括鞋身側面標識性的支撐片使用TPU半透明材質表現Reebok CLASSIC標誌的經典圖案、鞋後跟則以皮革面料刻印出品牌logo，都是精緻的細節。

圖片提供：Reebok