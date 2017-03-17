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席夢思 五感紓壓體驗

2017-03-17

〔記者凃盈如／台北報導〕席夢思於321世界睡眠日前夕，於大直美福飯店旁，開設全台首間品牌概念館，以多款頂級床墊、質感家居、寢飾與香氛、音樂等結合，打造讓五感放鬆的體驗空間，現場除了展示空間之外，另打造3間客房：含以最高等級床墊打造的「Black頂級套房」、中式優雅的「蘭花房」和西式經典奢華的「山茶花房」，除擺放不同床款，也可以從不同的空間氛圍感受生活風格，目前開放消費者預約體驗，一次以1小時為主。

席夢思在台灣的高端床墊（價位100,000元以上），佔比已達5至6成，台灣席夢思董事總經理曾佩琳提到，去年台灣席夢思整體業績達10億元，推出「星級系列」後，市場反應極佳，業績與前年同期比成長了30%。為歡慶席夢思全台首間品牌概念館開幕，推出概念館獨賣款Black系列商品：Beautyrest Black Brilliance輝煌系列及Beautyrest Black Ultimate Grandeur宏觀系列，前者底層採用專利的「三環鋼弦獨立筒彈簧」特殊強化結構，以較一般彈簧強韌162倍的耐用度，進一步減少伴侶因輾轉反側產生的震動，並以微型鑽石嵌入AirCool記憶膠提供溫度調節功效；而後者底層採用「Beautyrest獨立筒彈簧」，符合人體工學設計，並透過濕度調節泡棉，自動調節濕度，讓睡眠環境總是處於最佳濕度，不因潮濕悶熱或過於乾燥而干擾睡眠品質。

圖片提供：席夢思

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  • 凡預約概念館體驗者，即可獲得來客禮─Air Aroma精油噴霧（5ml）。 凡至全省各大店櫃體驗者，即可獲得來客禮─舒眠眼罩。若於體驗館中購買任一席夢思系列床款，即可獲得SPA贈禮（右圖）1份。（記者凃盈如攝）

    凡預約概念館體驗者，即可獲得來客禮─Air Aroma精油噴霧（5ml）。 凡至全省各大店櫃體驗者，即可獲得來客禮─舒眠眼罩。若於體驗館中購買任一席夢思系列床款，即可獲得SPA贈禮（右圖）1份。（記者凃盈如攝）

  • 席夢思位於大直的全台首間品牌概念館，內部打造的客房，讓消費者可在不受干擾的情況下進行體驗。此為「山茶花房」，目前使用Black系列床墊。（記者凃盈如攝）

    席夢思位於大直的全台首間品牌概念館，內部打造的客房，讓消費者可在不受干擾的情況下進行體驗。此為「山茶花房」，目前使用Black系列床墊。（記者凃盈如攝）

  • 席夢思推搶攻頂級客群，隨著全台首間品牌概念館開幕，推出Beautyrest Black Brilliance輝煌系列，「加州皇帝型」182×212cm單張售價780,000元，整組（上下墊）售價為860,000元。

    席夢思推搶攻頂級客群，隨著全台首間品牌概念館開幕，推出Beautyrest Black Brilliance輝煌系列，「加州皇帝型」182×212cm單張售價780,000元，整組（上下墊）售價為860,000元。

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標題：席夢思 五感紓壓體驗


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