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張睿家代言嘉裕 穿梭都會

2017-03-17

〔記者方惠宗／台北報導〕張睿家登上Carnival嘉裕2017年春夏廣告看板，人物放大、宛如「巨人」行走都會的表現手法帶人跳脫現實的框架，透露出自我渴望。他說拍攝當天並沒有實景，棚內拍攝時要自行想像不同空間做出相對應的動作，很像在一天中拍了很多不同主題的戲，「感覺非常過癮！」

張睿家為Carnival嘉裕展演升級的春夏COOL 3面料西裝，嚴選輕薄的羊毛面料並加入涼感紗，質地柔軟、透氣，並擁有特別吸濕功能，裡布及口袋布運用網狀材質，保留「胸襯減量」作工，具有容易保養、整燙，而且不易變形的優點，令人在夏天也能輕鬆穿搭。

此外，Carnival嘉裕更推出具備永久吸濕排汗功能的Polo衫，不會因清潔次數增加降低效果，特殊的Coolbest材質比一般布料有效降低攝氏1到2度溫差效果，使穿著時舒適涼爽，並符合環保節能的需求。必備的T恤則以3D立體印花展現；利用複合式重疊印花，創造出特殊立體質感。

圖片提供：Carnival嘉裕

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  • Carnival嘉裕領帶，2,880元。

    Carnival嘉裕領帶，2,880元。

  • Carnival嘉裕藍格變形蟲口袋巾，1,680元。

    Carnival嘉裕藍格變形蟲口袋巾，1,680元。

  • 張睿家以Carnival Generation展現休閒時尚。Carnival Generation樹葉3D膠印T-Shirt，1,680元；灰色彈性牛仔褲，3,280元；Carnival嘉裕藍格襯衫，3,280元。（記者潘少棠攝）

    張睿家以Carnival Generation展現休閒時尚。Carnival Generation樹葉3D膠印T-Shirt，1,680元；灰色彈性牛仔褲，3,280元；Carnival嘉裕藍格襯衫，3,280元。（記者潘少棠攝）

  • 張睿家以Carnival嘉裕西裝襯托型男風采。藍色成套西裝，19,880元；襯衫，2,680元；藍色壓花領帶，2,880元。 （記者潘少棠攝）

    張睿家以Carnival嘉裕西裝襯托型男風采。藍色成套西裝，19,880元；襯衫，2,680元；藍色壓花領帶，2,880元。 （記者潘少棠攝）

  • Carnival Generation 3D印花T恤 ，2,680元。

    Carnival Generation 3D印花T恤 ，2,680元。

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