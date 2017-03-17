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王心恬耍浪漫 透視感絕對要

2017-03-17

〔記者王瀅娟／台北報導〕名模王心恬展演Blumarine以花卉、游牧為概念的春夏新裝，表示就愛Blumarine的浪漫，透視感再強她也一定要穿，「我還怕品牌不給我穿，搶著舉手說『我一定要穿這件。』」

王心恬去年春夏真空上陣為Blumarine展演透視感洋裝，今年再度「連莊」，她表示因為今年穿的是白色，比較像天使，而為了好好展現服裝，還特地去買肉色內搭，意外發現現在有很多漂亮的肉色內搭可選擇，「應該是因為現在敢穿的女生愈多了吧。」

王心恬的運動名模形象鮮明，不過她自認內心還是很浪漫，已經空窗2、3年的她也很期待浪漫的戀情，希望對方是開朗、陽光，喜歡戶外運動，比她高一些些的男子，「我覺得兩個人在一起就是要開開心心，不要把自己的壓力倒在對方身上。如果對方很憂鬱，相處起來會很有壓力。」

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  • 王心恬演繹Blumarine春夏的墨西哥風情。（Blumarine提供）

    王心恬演繹Blumarine春夏的墨西哥風情。（Blumarine提供）

  • 王心恬搶穿Blumarine春夏洋裝，自覺像天使。 （Blumarine提供）

    王心恬搶穿Blumarine春夏洋裝，自覺像天使。 （Blumarine提供）

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2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
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