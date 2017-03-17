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賈永婕簡約休閒鞋 時髦有型

2017-03-17

〔記者方惠宗／台北報導〕賈永婕昨（16）日為丹麥鞋履品牌Ecco 2017春夏發表會站台，她以一雙Ecco「Soft 3」休閒鞋穿出簡約休閒，卻不減時髦有型；她說這就是自己平常的打扮，家裡的高跟鞋幾乎「神隱」，只在特定場合「曇花一現」；穿著舒適、外觀時尚的休閒鞋才是「主力」！

賈永婕說，自己每天在職場及家庭扮演著多種角色，常常需要從一個地點「殺」到另一個地點、超忙！因此更需要選對鞋子，保有全天候的舒適與時尚感。

Ecco最新的Soft 3鞋履大獲賈永婕好評，帶有休閒氣息的時尚線條，加上底部加厚與內增高鞋墊，不僅能修飾腿型、令身形更加優美，鞋身輕盈、讓腳步更為輕快的穿著感受也是一大重點，外加亮麗配色，展現陽光、朝氣的形象。另一款Cool 2.0則具備百分之百的防水功能，夾層裡設有中空管，使鞋內空氣能循環流通，形成獨有的冷卻系統，穿著上更有涼爽透氣的舒適感，一發行就大受關注，賣到幾乎「斷碼」。圖片提供：Ecco

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  • 賈永婕分享日常穿鞋的經驗，大推健康有型的多功能休閒運動鞋。

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  • Ecco SP後背包，14,980元。

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  • Ecco邁出改變的新步伐，全新設計展顯年輕運動與時尚潮流。圖為2017春夏秀、靜態展區一景。 （記者方惠宗攝）

    Ecco邁出改變的新步伐，全新設計展顯年輕運動與時尚潮流。圖為2017春夏秀、靜態展區一景。 （記者方惠宗攝）

  • 賈永婕大讚Ecco Soft 3休閒鞋的時尚感與舒適度，5,680元。

    賈永婕大讚Ecco Soft 3休閒鞋的時尚感與舒適度，5,680元。

  • Ecco Cool 2.0休閒鞋結合防水科技與時尚元素，是當季熱賣焦點，7,680元。

    Ecco Cool 2.0休閒鞋結合防水科技與時尚元素，是當季熱賣焦點，7,680元。

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