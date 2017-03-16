《直播瘋特企2》 手機直播App崛起 6大平台生死戰

2017-03-16

記者吳佩樺／台北報導

記者王文麟、吳佩樺／攝影

直播浪潮來襲，手機直播App崛起，靠分紅吸引年輕族群，目前主要六大平台包括《17直播》、《Up直播》、《Live.me》、《MeMe直播》、《RC直播》、《浪Live》，因競爭者眾，各家業者除了要積極培養眾多正妹、型男主播，甚至大打藝人或名人牌，同時也要注重回歸App的基本面，介面功能必需具獨有性，例如整合社群、特殊互動特效等增加趣味度，畢竟稍有不慎，可能就會被其他勁敵拚過，堪稱藍海商機生死戰！

【各大平台看這邊】

17直播

－ 照片動態、整合社群

台灣手機直播App的熱潮堪稱由《17直播》帶起，2015年6月由藝人黃立成創立，目前活躍用戶數約100萬人。跟其他手機直播App相比，《17直播》強調結合Facebook、LINE、Instagram社群概念，不只能直播，還能發布照片、影片動態和大家分享；另會根據時事，不定期推出特殊貼圖。

Live.me

－ 超趣味的互動特效

《Live.me》雖然去年底才進軍台灣，但憑藉著全球龐大的用戶數，迅速地在台灣累積出高人氣。《Live.me》依照不同國家分類，例如點選美國，就能看見美國的熱門直播，並不侷限台灣。為增加趣味性，主播能在臉上做出各種特效裝扮和粉絲互動，像是超萌貓臉、彩虹眼淚等。

Up直播

－ 有翻譯、日本妹也通

去年7月在台灣上線的《Up直播》，特色之一是能根據語言選擇主播收看，例如英文、日文，且提供語音、文字翻譯，不過必須儲值才能使用翻譯。此外，內建場控功能，主播可請鐵粉幫忙管理直播間，也能設定黑名單，杜絕不禮貌的網友。跟大多手機直播App相同，具備美肌功能。

MeMe直播

－ 拚等級升級、像手遊

《MeMe直播》今年1月進軍台灣，技術源自於中國的映客直播，等同是海外版本的映客，優點是App介面設計簡潔、很快就能上手。業者分析近年手機直播App受歡迎的原因，除了可看正妹、型男，其實也很像手機遊戲，用戶觀看或進行直播，都能獲得經驗值，讓自己的等級升級。

浪Live

－ 不只女神、男神主播也有

《浪Live》去年10月誕生，十分鼓勵有才華的年輕人大放異彩，平台上的人氣主播類型多元，包括歌唱、變魔術、星座、命理等。此外，有別於其他直播手機App大多主打正妹，《浪Live》相對重視男主播，主播分類有女神、男神、音樂等專區，想看型男主播者，平台上亦有很多選擇。

RC直播

－ 實名認證、保持優質

《RC直播》自2013年創立以來，培養出4千位全職主播。跟其他手機直播App相比，《RC直播》手機版用戶必須通過實名認證，才能在平台上進行直播，相較嚴格。《RC直播》表示，此舉是為了保持平台上的優質性，讓每一個人都能對自己的直播負責。

【直播周邊掀熱潮手持穩定器夯賣】

直播興起，帶動周邊商品商機，PChome 24h購物表示：「直播熱潮已經從明星、網路紅人擴及到一般民眾，愈來愈多人以直播方式記錄生活與分享心情，直播周邊工具的銷量不斷成長，近二個月更是去年同期的1倍多，且以桌上型腳架和手持穩定器最為熱賣。」

直播畫面穩定不晃動很重要，室內不能缺少桌上型腳架，戶外則要靠手持穩定器。手持穩定器的好處是拍攝時不論手怎樣抖動，仍會輔助保持影像穩定度，不過大品牌的售價並不便宜，像熱銷的DJI Osmo Mobile價格破萬，近期代理商先創國際還鎖定女性族群引進銀色款，主打智慧人臉偵測、美顏功能。

燦坤另補充，美顏補光燈、麥克風等亦是必備的小工具，尤其直播時收音的清晰度也會影響其他人觀看的意願，因此麥克風很值得投資。

【通路熱賣推薦】

《手持穩定器》

SwiftCam Hello Kitty

外型超萌的Hello Kitty二軸穩定器，整體配色為白色搭配粉紅色。可折疊設計，方便攜帶。售價4,680元，PChome 24h購物。

飛宇SPG Live 360°

三軸穩定器，人體工學手柄，握持舒適度高。不管橫拍、直拍都能用，續航力約8小時。售價7,990元，燦坤快3網路商城。

DJI Osmo Mobile

三軸穩定器，除了黑色，另為女性族群推出銀色款。搭配專用App，具備人臉智慧追蹤、美顏功能。售價11,200元，先創國際官網。

《桌上型腳架》

Manfrotto PIXI SMART

輕巧迷你腳架，附有萬用手機夾，適用市面多數手機。原價1,720元，特價1,152元，Yahoo奇摩購物中心。

Xenomix手機架

高彈力彎夾設計，加入防滑塗層，能360度旋轉改變支架方向。亦能使用在自行車上。售價1,080元，特價699元，Yahoo奇摩購物中心。

MeFOTO MK10

自拍棒結合桌上型腳架，底部加入防滑設計，可兼容手機和Gopro。售價990元，燦坤快3網路商城。

《其他周邊》

LIEQI LQ-035 美顏補光燈

內建10顆LED燈，提供3段補光效果，另結合微距、廣角拍攝功能。原價899元，特價489元，PChome 24h購物。

Blue Raspberry 全裝置USB麥克風

號稱是市場唯一可隨身帶著走的電容式麥克風，可連結電腦或手機使用，隨插即用。售價7,800元，PChome 24h購物。

圖片提供／燦坤、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物

註：價格或有更動，以賣場售價為準。