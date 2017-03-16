〈直播瘋特企1〉正妹主播教你當直播網紅 年收破百萬不是夢

2017-03-16

記者吳佩樺／台北報導 記者王文麟／攝影

直播世代來臨，人人都能成為「主播明星」！熟知的直播平台除了Facebook、Instagram、YouTube等，近年來更掀起手機直播App風潮，標榜玩直播還能賺錢，包括《17直播》、《Up直播》、《Live.me》、《MeMe直播》、《RC直播》、《浪Live》等相互較勁，讓「直播網紅」成為令人欽羨的新興職業！

粉絲送虛擬禮物 主播則靠分紅賺錢

這些手機直播App的最大特色是粉絲能贈送鮮花、跑車等虛擬禮物給喜歡的主播，虛擬禮物必須用現金購買，主播則靠分紅賺錢，當紅主播月入十萬元以上是稀鬆平常的事。另方面，由於各平台靠人氣主播撐場，因此會積極經營簽約主播，例如給予底薪或提高拆帳比例等方式來獎勵，甚至有免費才藝訓練，把主播當作藝人培養。

《RC直播》透露：「目前平台上有4千位全職主播，其中1／10的主播年收入超過百萬。」《Up直播》也說：「送禮大戶的土豪程度超乎想像，以自家來說，曾經有網友一天儲值高達200萬元台幣，且一天花完。」雖然正妹直播比較吃香，但也不乏人氣男主播。

想成為各平台簽約主播不外乎二大方式，一是毛遂自薦，自行申請、通過審核就能成為簽約主播，二是有專門人員會挖掘有潛力者。

「專職」直播網紅 「長久性」待觀察

過去是上班族的「比熊」，現為《Up直播》專職主播，雖然資歷才4個月，但她不諱言月薪比過去好太多，平均高出5～6倍。她認為只要敢秀、不怕丟臉就有機會成為「網紅」，但並非如外界看待的工作輕鬆，「網路霸凌是看不見的無形壓力，網友的惡意攻擊必須學習轉化成正能量，太在意會很痛苦。」

另一《Up直播》主播亞亞則說：「因為新聞關係，一開始家人對於『直播』有誤解，會聯想到『情色』，後來乾脆邀請家人一起參與直播，他們就會發現其實很單純。」

專職直播網紅儘管在國外風行已久，但在台灣風氣正開始，是否為長久之計，還有待觀察！

正妹主播比熊、亞亞 不藏私小秘訣

手機直播需要哪些工具？

手機直播工具不複雜，除了手機，室內直播最重要是桌上型腳架，桌上型腳架的作用是幫助穩定畫面，避免畫面搖晃；手持穩定器在戶外直播不可缺少。其他像是補光燈、麥克風等也值得投資。此外，網路速度亦是關鍵，直播前務必先測試一下，免得直播時會一直斷訊。直播背景最好乾淨、明亮。

直播到底要聊什麼？

直播的話題可以很隨性，比起太刻意的設計橋段，粉絲更喜歡看見主播「真實」的一面，很多人氣主播僅靠直播吃東西、素顏就擄獲眾多粉絲。此外，時下才藝型主播極受喜愛，例如唱歌、變魔術，並非要靠穿著暴露才能吸引粉絲。一般建議直播時間至少1小時，太短效果不好，且最好在固定時間直播，有效經營「鐵粉」。

怎樣才能吸引粉絲？

對於靠直播賺錢的專職主播來說，粉絲很重要，等於是「再生父母」，因此要特別注重和粉絲的互動，例如適時在直播時喊出粉絲的名字、回答問題，最高境界還要把粉絲當作朋友。有些人氣主播甚至會舉辦見面會，自掏腰包贈送小禮物。

此外，個人封面照片建議是清楚的大頭照，才會吸引粉絲進來直播間。

網紅職業有壓力嗎？

人氣、粉絲數量和收入相對成正比，經營粉絲的壓力很大，必須花心思才行。

一般人看待網紅，常會認為只是講話聊天就能賺錢，應該是一份輕鬆的工作，但事實上，承受「網路霸凌」是看不見的無形壓力，常有網友會惡意人身攻擊，例如「長這麼醜，也敢出來喔？」主播要學習輕鬆看待。

正妹主播小檔案

比熊：Up主播，資歷4個月。三圍32B、23、32。臉書粉絲團「比熊 ღ 陳又禎」

亞亞：Up主播，資歷6個月。三圍32C、23、32。臉書粉絲團「亞亞 - Si’era」

他們也是人氣直播主

鳥鳥Birdy，直播平台《17直播》。身材火辣，常名列平台前三大人氣王。

琇琇兒ELLIE，直播平台《Live.me》。因甜美外型擁有不少宅男鐵粉。

武老千魔術師不能說的秘密，直播平台《浪Live》。直播魔術是一大賣點，吸引不少粉絲。

予晴，直播平台《RC直播》。因好歌喉成為平台上的矚目主播。

嘉嘉Kitty，直播平台《17直播》。擁有E罩杯，會不定期舉辦粉絲見會面。

薇娜酒窩女孩，直播平台《MeMe直播》。臉上的小酒窩是特色，且自認個性愛笑、好相處。

Ann廖小安，直播平台《Live.me》。原本就是知名網路正妹，各大展場常能看到她的身影。

玄玄，直播平台《浪Live》。主打歌唱才藝，會一邊唱歌、一邊和粉絲互動。