《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕

2017-03-16

〔記者凃盈如／台北報導〕曾獲米其林紅色寶典主辦方所撰《福岡·佐賀2014 特別版》推薦的日本九州小倉百年鰻魚名店「田舍庵」，首家海外分店以「小倉屋」為名，正式進駐台北市東區美食一級戰區。

「田舍庵」傳承三代，經常代表日本參與國際間知名鰻魚料理發揚活動，也是許多東京鰻魚料理名師會前來朝聖的地方。新開幕的海外首店「小倉屋」，座落於國父紀念館商圈，裝潢採現代和風設計，與日本本店風格相近。值得一提的是，多數日本品牌來台多為技術轉移，但擁有百年歷史的「田舍庵」，卻是真的來台成立公司，和台灣在地擁有精釀醬料技術的「丸莊醬油」，以及經營餐飲經驗豐富的「捷安商實業」，歷時約3年籌劃，三方合資創立「小倉屋」。

目前「小倉屋」除了鰻魚技法承襲「田舍庵」，菜單也雷同，從魚肉、魚骨、內臟皆能入菜，主食提供「鰻重」、「鰻蒸」以及「鰻櫃」三種定食，依照分量分為松、竹、梅三式，價格帶約380元到580元，另有單品，如鰻骨、鰻肝燒、鰻魚玉子燒，價格為80～120元。其中鰻蒸定食為九州福岡獨有的吃法，是「田舍庵」的人氣商品。

圖片提供／小倉屋