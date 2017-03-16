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Tiffany春季婚典之約 姓名標籤代求婚

2017-03-16

〔記者王瀅娟／台北報導〕Tiffany春季婚典之約將於4月14日至5月31日登場，只要購買婚嫁系列達品牌設定門檻，即可於全台8間專賣店內安排求婚驚喜、拍攝婚紗照、享婚戒免費刻字等服務，加入「婚嫁尊榮專案」還會於婚禮前收到品牌專屬訂製禮盒。

Tiffany向來樂於與顧客一同規劃求婚驚喜，今年的新招是「姓名標籤」。由求婚者與店員套好招，將寫有被求婚者姓名與求婚語句的標籤綁在選定的鑽戒上，再由求婚者帶著被求婚者到店上閒逛，被求婚者無意中發現標示自己名字的標籤與鑽戒，想必驚喜滿分，求婚應該很容易成功！

活動嘉賓劉以豪認為，「Tiffany訂婚鑽戒顧問」手機App相當好用，除了可以看到品牌所有款式的求婚鑽戒與婚戒，還可模擬戴在手上的效果，對於挑選合適的婚戒幫助相當大。他也表示目前遇過的女生無一不愛Tiffany，對藍盒子以及其內容物抱有莫大的憧憬，所以他尚未在Tiffany買過任何禮物送女生，要保留到遇見最終的真愛時，才送上Tiffany鑽戒。

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  • 加入Tiffany「婚嫁尊榮專案」者會於婚禮前收到品牌專屬訂製禮盒，內含香檳杯組與婚禮簽名簿。（記者陳奕全攝）

    加入Tiffany「婚嫁尊榮專案」者會於婚禮前收到品牌專屬訂製禮盒，內含香檳杯組與婚禮簽名簿。（記者陳奕全攝）

  • 「姓名標籤」是Tiffany最新提出的求婚驚喜橋段。（記者陳奕全攝）

    「姓名標籤」是Tiffany最新提出的求婚驚喜橋段。（記者陳奕全攝）

  • 劉以豪（右）為Tiffany春季婚典之約活動嘉賓，演出求婚橋段。（記者陳奕全攝）

    劉以豪（右）為Tiffany春季婚典之約活動嘉賓，演出求婚橋段。（記者陳奕全攝）

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