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Ferragamo2017春夏時尚秀

2017-03-16

〔記者方惠宗／台北報導〕義大利精品Salvatore Ferragamo昨日於台北101購物中心旗艦店舉行2017春夏發表會，陳庭妮身穿最新的深藍色花卉圖案魚尾洋裝，搭配Vara Lux系列紅色蝴蝶結牛皮肩背包與紅色高跟涼鞋出席看秀，清新甜美、優雅出眾，讓人眼睛一亮。陳庭妮表示，自己曾在Ferragamo經典的Vara蝴蝶結鞋問世35週年時受品牌邀請，以「Vara Girl」之姿拍攝時尚專輯，因此對本季Vara Lux系列的大蝴蝶結包款及鞋款更加愛不釋手。

Salvatore Ferragamo本季女士系列，將品牌一貫的優雅風格與實驗精神相互連結，輕薄皮革及立體花卉印花為全新作品譜出兩大主軸。許多精美的手工花卉圖樣被應用在棉質洋裝，形成效果顯著的3D立體效果，襯托生意盎然；高腰裙以傘狀裙擺設計，行走之間散發出青春活力；寬大的外衣添入運動元素，更具現代氣息。男士系列則以休閒精神與正裝剪裁兼容並蓄，演化出嶄新的摩登輪廓；當Ferragamo大師級的製作工藝被用於創作運動風格外套，更賦予皮衣輕鬆靈活的結構，令舒適與莊重並存。

在配件中，Salvatore Ferragamo傳承自佛羅倫斯工藝，再次強調獨特的美學特質，例如Lock Story系列金色羔羊皮肩背包、金色山羊皮或黑白珠飾高跟鞋，以及陳庭妮手中的Vara Lux系列紅色牛皮蝴蝶結包，與Elita紅色漆皮高跟涼鞋等，都是絕佳印證。

圖片提供／Salvatore Ferragamo

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  • Salvatore Ferragamo Lock Story系列金色羔羊皮肩背包，79,900元。

    Salvatore Ferragamo Lock Story系列金色羔羊皮肩背包，79,900元。

  • 哈拉影城千金方又卉小姐優雅現身Salvatore Ferragamo發表會。（記者潘少棠攝）

    哈拉影城千金方又卉小姐優雅現身Salvatore Ferragamo發表會。（記者潘少棠攝）

  • 陳庭妮以Salvatore Ferragamo深藍色花卉圖案魚尾洋裝搭配Vara Lux系列紅色牛皮蝴蝶結包出席看秀。（記者潘少棠攝）

    陳庭妮以Salvatore Ferragamo深藍色花卉圖案魚尾洋裝搭配Vara Lux系列紅色牛皮蝴蝶結包出席看秀。（記者潘少棠攝）

  • Salvatore Ferragamo以立體印花與繽紛色調迎接春季到來。圖為模特兒展示新裝。（記者潘少棠攝）

    Salvatore Ferragamo以立體印花與繽紛色調迎接春季到來。圖為模特兒展示新裝。（記者潘少棠攝）

  • Salvatore Ferragamo山羊皮黑白珠飾高跟鞋，39,900元。

    Salvatore Ferragamo山羊皮黑白珠飾高跟鞋，39,900元。

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