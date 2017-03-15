保時捷全球限量手機 全台3百支

2017-03-15

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣4月旗艦手機大戰！繼Sony宣布4月上市XZs，華為也準備在4月引進Mate 9保時捷設計全球限量版；LG G6同樣蓄勢待發。另外，力搏翻身的三星，確定3月29日發表S8，台灣傳言4月販售，但未獲官方證實。

華為去年底在德國慕尼黑宣布和Porsche Design合作打造Mate 9保時捷設計全球限量版，台灣由遠傳電信獨家代理，4月於遠傳台北信義威秀門市客訂供貨，並於PChome線上購物、Yahoo奇摩商城等通路銷售，但要價49,900元，十分高貴，全台限量300支。

華為Mate 9保時捷設計全球限量版外型質感極佳，機身正面和背面都能看見Porsche Design的字樣和Logo。採用5.5吋雙曲面螢幕，用上與徠卡攜手的第二代雙主鏡頭，包括2,000萬畫素黑白鏡頭和1,200萬畫素彩色鏡頭。至於日前在世界通訊大會亮相的機王P10，預計4月登台。

LG G6昨日舉辦台灣媒體賞機會，但4月才會公布上市訊息。去年LG G5採用模組化設計，可惜叫好不叫座，銷售慘敗，今年將希望放在G6身上。G6特色為5.7吋18：9比例的FullVision螢幕。配置雙主鏡頭，各1顆1,300萬畫素71度標準鏡頭以及125度超廣角鏡頭。500萬畫素前鏡頭也有100度廣角。另加入方形相機模式，將相機切割成二畫面，可一邊拍照一邊瀏覽先前拍好的照片，十分方便。