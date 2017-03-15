Tumi鋁合金旅行箱 輕巧滑順
2017-03-15
〔記者方惠宗／台北報導〕美國頂級商務與時尚精品Tumi昨（14）日舉辦2017春夏發表會，濃濃的「古巴風情」為不少包款注入嶄新亮點，除了大膽的光暈、印花、香蕉葉等設計，並增加許多繽紛亮眼的女性包款。王陽明更以「Tumi Global Citizen」的新身分驚艷現身，成為Tumi愛用者來自各種不同領域與追求卓越的風格象徵。
Tumi持續創新，設計上導入各國文化元素，今年春夏新品便以「古巴」為主題，將古巴街道、風景等意象融入各系列中，更顯活潑炫麗。品牌史上第一個鋁合金旅行箱系列「19 Degree」首度在台露臉，外型設計靈感取材大自然的流動感與建築上精準的力學表現，傳遞著「剛柔並濟」，內在則延續多項專利的功能，如TSA海關鎖，以及航太級鋁合金製成的「X-Brace 45®」拉桿，並使用三點式閉箱設計與壓模成型保護邊角，強化保護個人物品。
成為「Tumi Global Citizen」的王陽明日前更與太太蔡詩芸帶著Tumi 19 Degree鋁合金20吋登機箱等品牌包款前往夏威夷；在海中與鯨鯊共游、享受陽光，以Tumi締造心中的夢想旅程。王陽明表示：「19 Degree鋁合金行李箱不僅外觀時尚，輕巧方便，並能完美地裝載潛水所需配備，讓旅行移動過程中更為方便，因為Tumi，我們擁有了一段安心又完美的旅程。」
圖片提供：TUMI
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