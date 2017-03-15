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寬庭春夏美學 部落野性美

2017-03-15

〔記者凃盈如／台北報導〕今年2017Maison & Object Paris（巴黎家飾展）的主題是「寂靜」（SILENCE），詩意寧靜的氛圍，帶動今年居家空間趨勢更回歸純粹本質，家居業者也紛紛推出原始部落風情新品。

寬庭美學今年春夏家飾品，便以大膽的原始部落風格、與植物系色彩，來為居家空間織就寧靜與自然，即使是一株狂野而原始的植物，都成為家居空間搶眼的元素。寬庭2017春夏的新趨勢首推「新世紀民族風（Modern Ethnic）」，運用非洲、中南美洲或亞洲等地部落文化元素，鋪排新鮮的視覺文化風格，讓居家空間充滿醒目卻不喧嘩的野性美，只要在空間選擇一、兩樣單品，就十分點睛。

質材方面，從織品到木頭、石雕、動物形象等，都是可於空間揮灑部落風情的元素。譬如一張籐編單椅，搭配棉、麻材質的織品，便能創造一自然、讓人想窩藏的靜謐小空間；若希望風格強烈些，則可善用幾件帶有部落特色的珠貝或羽毛飾品，凝聚視覺焦點。至於本質向來就是傳遞自然美好的木質材，就是呈現原始部落味的基礎元素，但若能夠與帶有金屬刷色或者鑿痕的金屬，如古銅，與木質搭配，則能為極簡原始的味道，添上一抹華麗色彩。

圖片提供：寬庭

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  • 寬庭山羊皮草椅凳（米褐）22,000元。

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  • 寬庭昨日舉辦2017春夏新品發表會，邀請非洲音樂家為部落風家居揭開序幕。牆面的非洲部落住民布掛壁飾，為德國攝影師Mario Gerth作品。（記者凃盈如攝）

    寬庭昨日舉辦2017春夏新品發表會，邀請非洲音樂家為部落風家居揭開序幕。牆面的非洲部落住民布掛壁飾，為德國攝影師Mario Gerth作品。（記者凃盈如攝）

  • 質材方面，可以一張帶著樸拙工藝打造而成的籐編單椅，為空間點睛，擺上棉、麻材質的織品、搭派植栽，便讓角落有了活力。（記者凃盈如攝）

    質材方面，可以一張帶著樸拙工藝打造而成的籐編單椅，為空間點睛，擺上棉、麻材質的織品、搭派植栽，便讓角落有了活力。（記者凃盈如攝）

  • 寬庭橘色部落貝珠擺飾，為空間營造原始的鮮活力量，10,800元。

    寬庭橘色部落貝珠擺飾，為空間營造原始的鮮活力量，10,800元。

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