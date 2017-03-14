精品2折起 明特賣吸客

2017-03-14

〔記者王瀅娟／台北報導〕不景氣購物更要精打細算！2場特賣會明（15）日起登場，快來看看有沒有你的愛牌！

設計師精品代理商藍鐘舉辦家族特賣會，包括Blumarine、Moschino、Paul Smith、Carven、Zadig&Voltaire等男女時尚服飾配件，Charlotte Olympia、UGG、Ash等時髦鞋履，與廣受歡迎的休閒手袋LeSportsac，全面2折起。共有北、中、南三場，台北明（15）日起至3月17日於台北國泰金融會議廳1樓、3月20日於台中永豐棧酒店本館B1、3月22日於高雄漢來飯店9樓。

精品複合店Level6ix明（15）日起至3月31日於信義誠品店舉辦特賣會，包括3.1 Philip Lim、10 Crosby by Derek Lam、NO.21、Markus Lupfer、Giamba、Preen、Christophe Lemaire、Veronique Leroy、Cacharel等服裝、配件最低1折起，3折商品購