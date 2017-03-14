喝咖啡 也流行客製化

2017-03-14

〔記者凃盈如／台北報導〕 統一星巴克自從於2013年打造典藏咖啡門市後，至今於全台已有25家，隨著消費者對於咖啡口味越來越講究，星巴克自3月15日起，也將原本僅於典藏門市才能品嘗到、來自西雅圖Roastery & Tasting Room「Starbucks ® COLD BREW冷萃咖啡」，導入全台409間門市。

統一星巴克表示，「星巴克典藏咖啡Starbucks Reserve」、「升級特選濃縮咖啡Espresso Choice」、「Starbucks ® COLD BREW冷萃咖啡」屬於品牌的三大老饕級咖啡結構，「Starbucks ® COLD BREW冷萃咖啡」使用專屬的冷萃綜合咖啡豆、經長時間慢速萃取，能引出咖啡豆中的濃郁，帶出特有的巧克力、柑橘的風味調性與滑順口感，素有「精品老饕級黑咖啡」之稱。

台北時代門市即日起至4月11日止，以pop-in store方式，改裝成「COLD BREW主題門市」，並推出門市限定飲料「甜香草奶油冷萃咖啡 」，並且打造可喝到客製化喝法的「COLD BREW BAR」，譬如為冷萃咖啡加入椰汁或鮮奶油等喝法 ，讓消費者擁有獨特的全新味覺體驗。