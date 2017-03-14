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域峰表獨特風格 重返全球錶壇─製錶史上第二悠久品牌 搶進台灣中價位市場

2017-03-14

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士專業製錶品牌「域峰表」（Favre-Leuba）進駐台灣，首家專櫃設在太平洋SOGO百貨台北店復興館7樓，為高級鐘錶競爭激烈的「5至20萬元」中價位市場添戰火。

業者表示，域峰表為瑞士製錶業先驅，由製錶師Abraham Favre於1737年創立，是製錶歷史上第二悠久的專業製錶品牌；儘管品牌曾一度淡出錶壇，近來則在印度塔塔集團（Tata Group）旗下Titan公司的收購後重整旗鼓，令這些具有風格高辨識度的作品重返全球市場。

楊一展為域峰表開幕站台，演繹Raider系列Harpoon潛水錶。此款作品採識別度極高的枕型錶殼，並延續品牌百年設計基因，包括14邊型上圈、側面弧形貼手錶殼等，層次分明、風格醒目；分針與小時內圈同軸運轉的讀時設計，更是快速辨識時間的專利亮點。

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  • 域峰表進駐太平洋SOGO百貨台北店復興館7樓，邀請楊一展為開幕站台。

    域峰表進駐太平洋SOGO百貨台北店復興館7樓，邀請楊一展為開幕站台。

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2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
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