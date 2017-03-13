2017-03-13

記者凃盈如／台北報導

春裝 紅利回饋吸客

百貨拚春日商機，舉辦紅利回饋、主題等各項活動吸客。

新光三越今年春夏，以時尚宣言「eye旅行」為題，再度邀請時尚攝影大師林炳存操刀，透過鏡頭說故事，並傳遞春夏時尚態度。本次企劃歸納了「復古時尚完美演繹」、「春夏旅行穿搭新哲學」兩大時尚穿搭提案，以及六大品牌春季彩妝新品獨家首賣、超夯單品推薦，提供消費者在春夏的每一趟旅程，都能挑選到屬於自己的單品。

微風集團也正舉辦一年一度的卡友專屬日，四館聯手聯邦等8家銀行，於即日起至3月29日之活動期間，單卡累計消費金額達指定門檻，即享最高優惠9%回饋金，回饋較去年高，且能跨館累計。

板橋大遠百則於即日起至3月19日推出「春日新裝」檔期，活動期間在2F～5F女裝當日單筆消費滿3,500元送250元商品券；即日起至3月17日於3F～5F女裝當日單筆滿3,000元加送300元商品券、5F～8F男裝、童裝當日單筆滿2,800元送280元商品券、7F家用當日單筆滿5,000元送500元商品券，此外更聯合4大銀行祭出信用卡滿額送好禮，當日刷滿6,000元送100元商品券。

新櫃 一攬春日朝氣

春日氣息綻放，百貨此際引進多家新櫃位，讓人感到耳目一新的春日朝氣！

統一時代百貨引進全台獨家的Snow Peak搶先進駐。有著露營界LV之稱的Snow Peak，近來在百貨裡「搭帳篷、擺露營桌」，暫時忘掉坪效，讓人們可以更近距離的體驗野餐露營情境。統一時代百貨近來強化Lifestyle體驗，目前最受矚目的三大日本生活風格品牌：日本眼鏡JINS、 TSUTAYA BOOKSTORE，以及甫登台的戶外品牌Snow Peak都已到齊，逐漸褪去一般商場既定的面貌，而是利用空間情境，創造流行的生活指標，更帶動商場的停留經濟、體驗經濟。

運動休閒風持續延燒，於2015年成立的亞瑟士旗下第3個品牌 ASICS Tiger，台灣首櫃進駐SOGO忠孝館。該品牌以活躍於世界的自由精神、喜愛球鞋文化及Sports Lifestyle為定位，強調「日本運動科技」，並融合「美式街頭流行」風格，以1980～1990年代工藝為元素，演繹復刻運動時尚。

此外，微風集團也引進包含首度來台拓展的日本複合式單寧品牌RIGHT-ON，另有AllSaints、BLACKBARRETT、Les Néréides及美國知名品牌鞋款SPERRY與KED，且全台首家直營的CHARLES & KEITH旗艦店，預計4月登場，將透過最新的流行趨勢元素設計各種商品，開發屬於亞洲女性的鞋款，另有首飾配件。

春妝 純淨簡約零負擔

百貨觀察到妝容趨勢愈來愈簡約、純淨，對於肌膚所能呈現的清澈光澤度與透亮水感，成為消費者首要課題，搭配時下熱燒的唇膏風潮，百貨推出多款打造本季春妝的新品。

板橋大遠百引進多款首賣或限定版商品，如植村秀3月1日首賣新上市全新八大奇蹟粉底組、M.A.C亮白C超顯白粉餅、亮白C氣墊粉餅、亮白C保濕化妝水、YSL恆久完美氣墊粉餅星鑽限定版等商品，另企劃「淨白美人計畫」，推出雅詩蘭黛極淨光超值新品組優惠價4,800元、SK- II CC霜特惠組卡友價2,250元、蘭蔻超修護玫瑰精華組優惠價6,900元等優惠。

此外，韓國彩妝女神PONY自創品牌本月於新光三越台北南西店開幕，開幕享時尚金專業刷具旅行組（粉底刷、修容&腮紅刷、調色眼影刷、中型眼影刷、煙熏眼影刷，共5支），1組特價999元；開幕優惠消費滿2,500元，贈情挑謎光香氛蠟燭1個。

而韓國超人氣保養品牌sum:m37°甦秘，亦於日前在天母SOGO盛大開幕，定位為「有溫度的保養品牌」，透過韓國傳統自然發酵工法，商品成分不含人工酒精、化學添加物，溫和無負擔，帶給肌膚純淨的自然健康能量。

【白色情人節 貼心回禮】

白色情人節即將到來，此刻是回覆「告白心意」的最佳時間點。

美麗華百樂園推出一系列情人節獨家企劃，邀請情人歡度別具意義的節日。即日起至3月14日推出「花香摩天輪」活動，美麗華摩天輪車廂裡飄散bonnie house舒心的花香，只要於活動期間內，搭乘花香摩天輪車廂，即可至指定櫃位兌換限量的香氛小禮1份。另外，憑美麗華大直影城及美麗華大直皇家影城電影票根，也可至美麗華Häagen-Dazs櫃上，享「主廚餐盤」第2份半價優惠。

至於旺代代理的瑞典水晶Kosta Boda，雖有逾250年歷史，但產品特色是創新設計和純真工藝，白色情人節推出多款多彩造型的水晶擺件，是妝點梳妝空間的亮點。

圖片提供／SOGO、京站、旺代、美麗華、統一時代百貨、微風、新光三越、遠百