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鋼鐵英雄 人氣衣路竄升

2017-03-11

〔記者方惠宗／台北報導〕「鋼鐵英雄」路克‧布萊西（Luke Bracey）登上瑞典設計師品牌J.Lindeberg廣告看板，演繹由品牌創辦人與創意總監Johan Lindeberg所打造、橫跨時尚和機能的「The Bridge」主題。Johan Lindeberg表示：「透過邀請那些我們仰慕和給予我們啟發的人物，讓他們說出本身對於世界、生活、價值觀的內心想法，將強化J.Lindeberg在國際市場的品牌聲量。」路克‧布萊西更與瑞典饒舌歌手及作曲家Elliphant一同入鏡。

J.Lindeberg為這次廣告邀請多位才華洋溢的創意菁英分享他們的思想與理念。儘管各自年齡、職業與熱衷的事物大不相同，但每位都是J.Lindeberg所代表的摩登理念和具備啟發性的最佳詮釋者。在電影「鋼鐵英雄」表現傑出、人氣超夯的路克‧布萊西成為品牌眼中的最佳男主角。J.Lindeberg以形狀宛如一座橋樑的品牌Logo做為強而有力的象徵符號，藉此串起品牌文化與核心價值等精神指標。

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  • 路克‧布萊西（左）與瑞典饒舌歌手及作曲家Elliphant一同為J.Lindeberg廣告入鏡。 （J.Lindeberg提供）

    路克‧布萊西（左）與瑞典饒舌歌手及作曲家Elliphant一同為J.Lindeberg廣告入鏡。 （J.Lindeberg提供）

  • 路克‧布萊西登上J.Lindeberg廣告看板。 （J.Lindeberg提供）

    路克‧布萊西登上J.Lindeberg廣告看板。 （J.Lindeberg提供）

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