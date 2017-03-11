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桃紅精神 for her獨立自信

2017-03-11

〔記者邱巧貞／台北報導〕Narciso Rodriguez旗下的「for her」系列將推出新色香氛，以「桃紅」體現女人深刻的感性與獨特。

設計師Narciso Rodriguez表示，全新「桃色優雅淡香精」以展現女性的細膩優雅與獨立氣質為靈感，此款香水捕捉了所有女性的靈魂與細微，散發全新生命力與自信。香味以溫暖豐厚的花束包裹著核心中調，奢華的桃紅花朵香，在粉紅胡椒的襯托下，與稀有的麝香完美融合，同時點亮了木質琥珀香調。

香氛瓶身採用鮮豔明亮的桃紅，桃紅色呈現了此款香精不屈不撓的本性，是現代女性的反射，也為總是不斷演變的「for her」系列，加入迷人的新章節。

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  • Narciso Rodriguez桃色優雅淡香精30ml／1,950元；50ml／3,100元；100ml／4,100元。

    Narciso Rodriguez桃色優雅淡香精30ml／1,950元；50ml／3,100元；100ml／4,100元。

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