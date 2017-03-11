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豚豚拍子豬串燒 下班聊聊

2017-03-11

〔記者凃盈如／台北報導〕下班後與好友到居酒屋喝個小酒，配串燒敘敘，褪去整天的疲累，這畫面彷彿日本上班族的日常。日本二戰後復甦的商店街「思い出横丁街」，充滿70年代懷舊風情，如今被譽為「流通教父」的徐重仁，年輕時就曾在「思い出横丁街」串燒店打工。經營「麻膳堂」的徐安昇，也曾在日本留學，常聽父親聊起這段回憶，為尋回父子倆念念不忘的青春滋味，他決定將這日本庶民美食口味帶進台灣，開設「豚豚拍子」燒豬專門店，是台灣少有以提供「豬串燒」專門的居酒屋串燒店，提供80%以上豬肉類餐點，另有雞肉、滷牛雜、日式炒麵、沙拉等。

「豚豚拍子」的菜單，以市面少見的全系列內臟串烤為主，從心臟、舌頭、臉部、腸部、胸腔等都能細分，另外供應1隻豬僅1份的豬聲帶，是內行人首推的美味。徐安昇提到，店裡不但採用每日現運的新鮮食材，也花許多時間於前置作業，雖然18：00才營業，但內場每天早上10：00就開始前置作業，悉心為肉品去筋、去膜、串肉，從外型、紋路，甚至形狀與厚薄，都極講究。為此，他更禮聘曾在「思い出横丁街」經營燒烤店多年，深知日料文化的日籍友人來台指導。關於扮演料理靈魂的醬汁，豚豚拍子也採用丸莊醬油搭配部分日式醬汁，藉由丸莊針對滷、煮、烤等不同料理使用醬油的專業，演繹食材的質樸美味。

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  • 豚豚拍子品牌創辦人徐安昇（右）開設以提供「豬串燒」為主的居酒屋串料店。左為丸莊醬油副總莊偉中、中為豚豚拍子主廚何振宇。 （記者凃盈如攝）

    豚豚拍子品牌創辦人徐安昇（右）開設以提供「豬串燒」為主的居酒屋串料店。左為丸莊醬油副總莊偉中、中為豚豚拍子主廚何振宇。 （記者凃盈如攝）

  • 豚豚拍子燒豬專門店落腳台北東區巷弄，提供燒烤與清酒。串燒價格60元起，平日平均價格帶約落在400至500元。

    豚豚拍子燒豬專門店落腳台北東區巷弄，提供燒烤與清酒。串燒價格60元起，平日平均價格帶約落在400至500元。

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2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
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