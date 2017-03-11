| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

三菱電機 空調早販省2千─主推三系列 清淨.美型.靜音 優惠吸客

2017-03-11

〔記者吳佩樺／台北報導〕空調銷售旺季來臨，各家大廠新品陸續亮相，三菱電機主打「霧之峰」、「禪」、「靜音大師」三大家用系列，6月底前提供現折2千元的早鳥優惠。

台灣三菱電機空調事業部長吳力浩表示，家電市場客層有年輕化趨勢，三菱電機今年由林依晨代言第3年，以「eye愛的感應」為主題，延續「住在幸福裡」的品牌主張，期盼深耕幸福家電的形象。

「霧之峰」系列採用Plasma Quad電漿技術的過濾系統，號稱有效清除空氣中的細菌、病毒、過敏原以及灰塵微粒，另有人感3D移動光眼功能，會自動偵測人體位置，給予最舒適的冷風。「禪」系列為亮面材質，鎖定注重美型的消費者。「靜音大師」系列訴求19分貝超靜音運轉，大幅降低噪音。

廣告
  • 三菱電機家用空調，6月底前提供現折2千元的早鳥優惠。（記者吳佩樺攝）

    三菱電機家用空調，6月底前提供現折2千元的早鳥優惠。（記者吳佩樺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三菱電機 空調 電機空調
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：三菱電機 空調早販省2千─主推三系列 清淨.美型.靜音 優惠吸客


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.