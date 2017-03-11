三菱電機 空調早販省2千─主推三系列 清淨.美型.靜音 優惠吸客

2017-03-11

〔記者吳佩樺／台北報導〕空調銷售旺季來臨，各家大廠新品陸續亮相，三菱電機主打「霧之峰」、「禪」、「靜音大師」三大家用系列，6月底前提供現折2千元的早鳥優惠。

台灣三菱電機空調事業部長吳力浩表示，家電市場客層有年輕化趨勢，三菱電機今年由林依晨代言第3年，以「eye愛的感應」為主題，延續「住在幸福裡」的品牌主張，期盼深耕幸福家電的形象。

「霧之峰」系列採用Plasma Quad電漿技術的過濾系統，號稱有效清除空氣中的細菌、病毒、過敏原以及灰塵微粒，另有人感3D移動光眼功能，會自動偵測人體位置，給予最舒適的冷風。「禪」系列為亮面材質，鎖定注重美型的消費者。「靜音大師」系列訴求19分貝超靜音運轉，大幅降低噪音。