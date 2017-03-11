雅典錶SIHH巡航 首站台灣─今年1月亮相驚豔錶展 定價低於百萬台幣轟動市場

2017-03-11

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士雅典錶（Ulysse Nardin）2017年全新年度新作「巡航」，第一站就來到台灣。今年1月落幕的「SIHH」日內瓦高級鐘錶展上，品牌因為以大明火琺瑯陀結合陀飛輪、定價不到台幣百萬而「未演先轟動」的「Marine Tourbillon」航海大明火琺瑯陀飛輪腕錶在昨（10）日鑑賞會上一併映入眼簾，不僅讓人大飽眼福，更刺激收藏誘因，同時顯示品牌看重台灣市場的程度。

雅典錶以自製機芯、矽製擒縱裝置和矽游絲的頂尖研發能力獨具聲望，創立171年以來，共獲得4,300多項冠軍大獎和18項世界級國際博覽會金獎，過去一向在瑞士「Baselworld」巴塞爾國際鐘錶珠寶展參展，今年則隨母集團、全球第三大奢侈品集團開雲集團（Kering）策略，首度移師日內瓦「SIHH」，陣容壯大的全新錶款貫徹品牌的航海精神，當中最吸引收藏家的創作包括這只台幣「只要」939,800元的航海大明火琺瑯陀飛輪。事實上，該品牌搭載陀飛輪機芯的貴金屬錶殼款式要價往往超過台幣200萬元，這次則以不鏽鋼錶殼展現於航海系列，而且由雅典錶公司成員之一的Donzé Cadrans製作白色大明火琺瑯錶盤；純淨如雪的大明火琺瑯，燒製極其困難。雅典錶以此將自製機芯、前衛科技及絕美藝術集於一身，世上罕有；價落百萬以內，果然讓人眼睛一亮。

雅典錶同時帶來展現航海力與美、擁有獨創雙向計時系統的Regatta帆船賽計時腕錶、航海天文台年曆錶與運用掐絲琺瑯面盤製作的「火紅獅子魚」腕錶等話題新作。新錶預計在今年5、6月之後陸續到貨。