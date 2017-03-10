《春夏秀場彩妝趨勢3》出色，繽紛指彩!

2017-03-10

記者邱巧貞／台北報導

春夏，向來是指甲油銷售旺季，不論是穿著休閒簡單的T恤、牛仔褲，色彩鮮明繽紛的洋裝、柔美飄逸的雪紡紗……指彩絕對是為整體造型增色的配件。來看看春夏時裝週美甲師如何巧妙搭配？今年妝品業者又推出哪些指彩新色選？

◎POP玩色

OPI時裝週首席指彩設計師Miss Pop提到：「Moschino Resort 2017的指彩設計非常饒富趣味且吸睛，同時也非常易上手，無論在家或沙龍都能輕鬆完成！要完成這樣具有玩心的指彩設計只需要一支點珠筆以及繽紛指彩。」

同樣地，2017春夏紐約時裝週Jeremy Scott秀上的指彩風格也以鮮豔明亮貫穿整場大秀，美甲師深受80年代時尚啟發而創造出這些POP鮮豔色系指彩。

【達人OPI教育總監】SUSU這麼說

Q:一般消費者該如何使用點珠筆上色？

想使用點珠筆在指彩上做出圓點點的效果，有兩種方式可以進行，第一，趁最底層指甲油還沒乾時，以點珠筆點出的點點可以創造出擴散的效果，因此每次沾取的指甲油量要比較少。第二，最底層指甲油已乾時，要注意每點一個點點都要再沾取一次指甲油，這樣創造出來的點點大小才會一致。

◎明亮大膽

春夏明亮、充滿生氣的服裝色彩，不僅搭配誇張的彩妝，指尖也跟著亮起來。Leitmotiv秀上還選擇了熱情搶眼的亮橘色指甲油做為大秀指彩色系，表達本季服裝具有的活力與能量。

Rich春夏秀場則是選擇完美紅色調，展現呈現堅強自信的女性態度。BYBLOS MILANO 2017春夏大秀選擇銀、白色指甲油，打造適合在時髦世界中遊走的明亮指尖色澤。

【達人OPI教育總監】SUSU這麼說

Q:搽鮮豔明亮的指彩時，要如何上得漂亮均勻？

建議選擇鮮豔色指彩時，除了一定要選擇飽和度高的指彩，刷上鮮豔指彩時，每個指尖皆塗上三層，保證你的指尖飽和又閃耀。

圖片提供／OPI、FABY、ANNA SUI、butter LONDON 、M.A.C、BOBBI BROWN、Sisley、嬌蘭、雅詩蘭黛、東方美、迪奧、資生堂、法倈麗、香奈兒、黛珂、高絲、蜜納