《春夏秀場彩妝趨勢2》光澤，關鍵重點!
記者邱巧貞／台北報導
本季創造光澤感是非常有策略性的，看起來如同透過按摩吸收，而不是人為刻意，此外，光澤放置的位置也非常具體，繼而創造出更豐富、更人性化的妝效。
◎溫暖大地色
溫暖色調極具魅力，告別過去誇張仿曬的古銅妝，現在流行的是從陽光、沙灘、花瓣、土壤、水晶、大地中汲取色彩元素，化為充滿時尚感的各種色彩。
這是一種很女性化的美，日光、戀夏時分以及來自大自然最光亮之面向的靈感，彩妝師從有機調色盤中擷取色澤，將加溫後的色彩以柔和的水彩、色調上妝。
「這些色彩目的在於增強和模仿真正完美膚質的狀況。」彩妝師Terry Barber表示：「最時尚的上妝方式，就是打造一個具親和力的肌膚質地。」這代表肌膚必須具備彷彿能看透般的淨透感，並帶有一點閃耀或光澤。
彩妝師Lyne Desnoyers說：「在我們打造的完妝效果中，最引人注目的是油類和光澤感材質的應用，能為臉龐帶來朝氣。」這些材質的應用能在增加透明感的同時，使蜜桃、粉紅和棕褐色看起來生動且清新。
彩妝師Mark Carrasquillo說道：「它們就是我所說非常提亮的色彩。」閃耀的肌膚質地能將玫瑰粉嫩和杏桃色調升級，此彩妝方式無任何複雜或過於概念性的元素。「這不是改造一個臉龐，只是讓它看起來更美。」
【可以這樣做】
這個趨勢從環境溫度中汲取色彩元素，轉化為充滿時尚感的色彩選擇，模特兒從紅暈到古銅色肌膚，或是眼睛和雙唇上無數粉色與杏桃的色調，均可視為提升自然度的色調，而非遮蓋，搭配的油類和光澤感材質的應用，能為臉龐帶來朝氣。
◎浸潤光彩
本季彩妝是透過肌膚質地與色彩演繹，呈現不做作的真實感，「光澤度」是關鍵重點，能為整體妝容帶來生命力。彩妝師用手指只需花5分鐘就可以創造出由內而外散發浸潤光澤的美感，從微微出汗感到非常濕潤感、從閃爍的反光感到溫和柔潤的光澤，利用肌膚質地演繹出光線如何順應及調整臉龐的魅力。
專業彩妝師們一直很重視如何在肌膚上模擬光線折射的技巧，創造出由內散發出的自然光澤。原因很簡單：「因為充滿現代感的簡潔光澤，擁有無可比擬的魅力。」彩妝師Val Garland 說道。
「水光感、油光和光澤看起來很真實，如同從肌膚內層透散出來般。」Val Garland補充：「亮粉會看起來太刻意。」如同時尚業界對於大眾美學文化中過度過濾和校正的反撲，此趨勢在翻玩並擁抱膏狀、油類及乳液等材質的產品，去創造出更豐富、更人性化的妝效。
光澤可以是乾淨、整齊和純淨，也可以是冒著汗水、帶著頹廢的現代風，「光澤可帶出生動的輪廓結構，同時強化每個人輪廓獨特的個性。」彩妝師Gordon Espinet表示，「不修飾」已成為新的時尚準則。簡言之，在要強調的部位使用護膚品搭配遮瑕，以時尚的方式取代霧面或打亮的粉底產品。
粉底的角色亦重新定義，現在是刻意利用光澤感及上妝位置的設計去強化輪廓。「過去使用粉底均勻塗抹於整個臉上，已是老式的方法。」因此，本季創造光澤感是非常有策略性的，看起來如同透過按摩吸收，而不是人為刻意，此外，光澤放置的位置也非常具體。
【可以這樣做】
「少即是多」，雖然是陳腔濫調，卻最真實。彩妝師Terry Barber提到，光澤可以設計在眼周、雙頰、雙唇和太陽穴，透過打造不同的亮度跟反射度，一層層疊搽所創造的層次感，讓肌膚創造出自然的油亮感或是緞面的光澤感。
圖片提供／OPI、FABY、ANNA SUI、butter LONDON 、M.A.C、BOBBI BROWN、Sisley、嬌蘭、雅詩蘭黛、東方美、迪奧、資生堂、法倈麗、香奈兒、黛珂、高絲、蜜納
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光澤可以設計在眼周、雙頰、雙唇和太陽穴。YDE春夏。
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光澤感能提升自然的色調。Roksanda春夏。
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標題：《春夏秀場彩妝趨勢2》光澤，關鍵重點!
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