《春夏秀場彩妝趨勢1》化妝，不是校正!

2017-03-10

記者邱巧貞／台北報導

綜觀紐約、米蘭、義大利、巴黎四大時裝週後台，彩妝師們認為今年彩妝趨勢中的一個共同點，就是沒有任何刻意或造作，讓人感受到人性化的溫度，而不僅是一張精緻完美的面具，幾個彩妝重點包括：呈現輕鬆感、不完美的質地和光澤等元素。

◎展現自我

彩妝師Diane Kendal稱這個彩妝趨勢為「女孩系打扮」的素顏妝；彩妝師Gordon Espinet則形容「看起來沒什麼，但不是真的什麼都沒有。」此趨勢以真實生活中女性真實妝容狀態為參考範本，強調個人本身的獨特性去打造令人印象深刻的搶眼妝容，而不是由彩妝師刻意創造出的妝容，像是眼睛四周的褐棕或黑暈、殘餘的唇膏或至少一個看起來不完美的部位。

「一切都感到非常輕鬆，重點不是要看起來很完美，而是要看起來比真實更真實。」後台彩妝師提到，近幾年，美麗的定義已經全然改變了，從過去幾季的彩妝趨勢中發現「真實性」儼然已成為新一代彩妝的本質。

彩妝師Lyne Desnoyers 說道：「『真實』是最耐看的，它已經是彩妝師的一種共識，宛若天生的、真實的彩妝風格，才是女性真正的渴望，它是因應現代生活和風格而誕生。」其次，化妝已經不再是一種校正的概念。彩妝師Terry Barber補充道：「美麗的新觀點是不完整、有光澤、泛油光，或甚至簡單的讓人有些出乎意料之外。」

「當你看到環繞於四周的不真實時，就會想要展現真實性。」「真實性」能真切回應社群媒體流行的完美主義，所以，現在最「潮」的是姿態、獨特、輕盈、不自覺和實驗性質等特性。

【可以這樣做】

彩妝師Lyne Desnoyers表示，可以使用乳霜和光澤性的材質去堆疊出效果，這些妝容更貼近真實，並打破精緻的粉飾和完美的手法。這種不做作的妝效，展現現代時尚的高度。

◎動感與活力

在2017年春夏彩妝趨勢中，顏色擁有自由的形式，生動且永遠帶有一絲頹廢，而不是完美無瑕，這個趨勢與春夏的自由精神有關，「個人化」的彩妝運動正在展開。

忽視任何位置、比例或手法的規則，故意使用誇張的裝飾宣示自我。「這比較像一個標記，而非經典的美麗姿態，可強化非傳統意義的特徵。」彩妝師Alex Box 說道。

「俏皮感十足，不是嚴肅。」彩妝師Val Garland認為，儘管此種妝效傳達的是一種歡樂的表現主義，同時能呈現出一種迷人的美化效果。「這些色彩調性能為臉龐帶來能量！」Lyne Desnoyers 說道：「自由的魅惑、無拘束地上妝，表現主義在色彩上的標記，為2017年春夏彩妝藝術提供了極具啟發性的抽象時刻，是前所未見、充滿活力和清爽的。」

【可以這樣做】

自由隨性的妝效，搭配趣味的平衡，忽視位置、比例或手法的規則，使用誇張的裝飾宣示自我，保守點可以「彩色睫毛」做為表現。

圖片提供／OPI、FABY、ANNA SUI、butter LONDON 、M.A.C、BOBBI BROWN、Sisley、嬌蘭、雅詩蘭黛、東方美、迪奧、資生堂、法倈麗、香奈兒、黛珂、高絲、蜜納