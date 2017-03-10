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《2017秋冬男裝週》19

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

復古滑雪，Z Zegna

隸屬Ermenegildo Zegna集團的Z Zegna在義大利佛羅倫斯男裝展「Pitti Uomo」以獨特的形式展現品牌精緻剪裁融合動感風尚的設計理念。受到懷舊運動風潮啟發，品牌藝術總監Alessandro Sartori融合70年代滑雪風潮與都會時尚，演繹充滿活力及當代氣息的造型；Techmerino（高科技美麗諾羊毛）是本季主角，配色則在向70年代運動服的圖案致敬。Alessandro Sartori強調：「為兼顧精緻剪裁與高性能運動服，我們創造出全新的衣著來呼應當今男士充滿活力的生活方式，同時強調風格簡約、線條明快、且奢華精緻的美學形態。」

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  • Z Zegna。

    Z Zegna。

  • Z Zegna。

    Z Zegna。

  • Z Zegna。

    Z Zegna。

  • Z Zegna在Pitti Uomo打造酷寒雪地，展現品牌融合都會尖端時尚與復古滑雪風潮的多功能衣著。

    Z Zegna在Pitti Uomo打造酷寒雪地，展現品牌融合都會尖端時尚與復古滑雪風潮的多功能衣著。

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標題：《2017秋冬男裝週》19


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