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《2017秋冬男裝週》18

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

貴族運動，Kent & Curwen

Kent & Curwen大創舉：品牌創意總監Daniel Kearns與David Beckham合作打造2017秋冬系列，成功將現代生活方式與品牌引以為傲的經典傳統結合，集結軍裝及戶外元素，突顯男士鮮明線條及豐富的衣飾質感。復古的胸章帶出品牌對古典英倫運動服的回憶，見於學院風格的西裝外套、拉鍊毛衣和配上復古皮衣袖的運動外套中。用色多元豐富，包括芥末黃、卡其色、酒紅色、深綠色及寶藍色，靈感來自Kent & Curwen過去為尊貴俱樂部和頂級學府設計的領飾，顯示品牌的悠久歷史。

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  • Kent & Curwen創意總監 Daniel Kearns（左）與David Beckham。

    Kent & Curwen創意總監 Daniel Kearns（左）與David Beckham。

  • Kent & Curwen創意總監 Daniel Kearns與David Beckham合作打造2017秋冬系列。

    Kent & Curwen創意總監 Daniel Kearns與David Beckham合作打造2017秋冬系列。

  • Kent & Curwen創意總監 Daniel Kearns與David Beckham合作打造2017秋冬系列。

    Kent & Curwen創意總監 Daniel Kearns與David Beckham合作打造2017秋冬系列。

  • Kent & Curwen在倫敦時裝週期間於Oxo Tower Wharf Bargehouse舉行發表，玻璃展示櫃內的最新設計與大型圖像並排展出，帶來截然不同的秀場體驗。

    Kent & Curwen在倫敦時裝週期間於Oxo Tower Wharf Bargehouse舉行發表，玻璃展示櫃內的最新設計與大型圖像並排展出，帶來截然不同的秀場體驗。

  • Kent & Curwen在倫敦時裝週期間於Oxo Tower Wharf Bargehouse舉行發表，玻璃展示櫃內的最新設計與大型圖像並排展出，帶來截然不同的秀場體驗。

    Kent & Curwen在倫敦時裝週期間於Oxo Tower Wharf Bargehouse舉行發表，玻璃展示櫃內的最新設計與大型圖像並排展出，帶來截然不同的秀場體驗。

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標題：《2017秋冬男裝週》18


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