《2017秋冬男裝週》18

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

貴族運動，Kent & Curwen

Kent & Curwen大創舉：品牌創意總監Daniel Kearns與David Beckham合作打造2017秋冬系列，成功將現代生活方式與品牌引以為傲的經典傳統結合，集結軍裝及戶外元素，突顯男士鮮明線條及豐富的衣飾質感。復古的胸章帶出品牌對古典英倫運動服的回憶，見於學院風格的西裝外套、拉鍊毛衣和配上復古皮衣袖的運動外套中。用色多元豐富，包括芥末黃、卡其色、酒紅色、深綠色及寶藍色，靈感來自Kent & Curwen過去為尊貴俱樂部和頂級學府設計的領飾，顯示品牌的悠久歷史。