《2017秋冬男裝週》17

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

極限紳士，Emporio Armani

工業感、年輕、運動，Emporio Armani循此三大概念譜出新樣式。寬鬆的褲子及高腰線搭配合襯的上半身，視高質感面料與穿著時的活動自如為最高基準，高領長版針織衫爆發運動能量。主色調是不同層次的灰，金色和黑色，呈現調色板般的圖層，海軍藍、金屬綠色也是該季主軸。陽剛的配件襯托強烈的極限風格，工業元素將飛行員眼鏡化成洗鍊線條，如護甲穿戴於胸前的背包、擷自精銳部隊標準配備的貝雷帽（Beret）以及運用毛氈製作的費多拉帽（Fedora）都是重點款。