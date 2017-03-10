| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
龍潭長照中心大火 救出多人、4人死亡 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 消費

《2017秋冬男裝週》17

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

極限紳士，Emporio Armani

工業感、年輕、運動，Emporio Armani循此三大概念譜出新樣式。寬鬆的褲子及高腰線搭配合襯的上半身，視高質感面料與穿著時的活動自如為最高基準，高領長版針織衫爆發運動能量。主色調是不同層次的灰，金色和黑色，呈現調色板般的圖層，海軍藍、金屬綠色也是該季主軸。陽剛的配件襯托強烈的極限風格，工業元素將飛行員眼鏡化成洗鍊線條，如護甲穿戴於胸前的背包、擷自精銳部隊標準配備的貝雷帽（Beret）以及運用毛氈製作的費多拉帽（Fedora）都是重點款。

廣告
  • Emporio Armani。

    Emporio Armani。

  • Emporio Armani。

    Emporio Armani。

  • 設計師Giorgio Armani以工業、年輕與運動元素打造Emporio Armani極限紳士造型，氣場驚人。

    設計師Giorgio Armani以工業、年輕與運動元素打造Emporio Armani極限紳士造型，氣場驚人。

  • Emporio Armani。

    Emporio Armani。

  • Emporio Armani。

    Emporio Armani。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：《2017秋冬男裝週》17


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.