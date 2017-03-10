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《2017秋冬男裝週》16

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

2017秋冬時尚充滿懷舊運動風，更是創新面料遇上復古情懷的剪裁大考驗。正如Z Zegna所述：「這是一個以革新性能配合剪裁工藝的新時代，科技成果不斷演化，為當代冒險家提供多功能衣著。」

極地型男，Moncler Gamme Bleu

Moncler（盟可睞）Gamme Bleu高級男裝系列以設計師Thom Browne的領軍與細膩精緻的手工製衣技術及剪裁造詣呈現品牌在運動服和成衣領域的不凡品質。本季以徒步登山運動為靈感來源，運用高科技材質並融入登山繩、登山配件等細節；比例完美的多層次穿搭中可見運動外套、雙排釦呢絨（Woolen）大衣、切斯特菲爾德（Chesterfield）天鵝絨領子單排釦長大衣，以及靈感源於徒步登山運動的連衣褲等。皮靴、護目鏡、海狸毛邊針織帽，以及與服飾採同材質打造的背包，皆融合登山繩紋飾設計。

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  • Moncler Gamme Bleu。

    Moncler Gamme Bleu。

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  • Moncler Gamme Bleu。

    Moncler Gamme Bleu。

  • Moncler Gamme Bleu。

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  • Moncler定位訴求的極地氣候穿著，模特兒也從雪中走來。

    Moncler定位訴求的極地氣候穿著，模特兒也從雪中走來。

  • Moncler Gamme Bleu極地型男破冰出沒，登山繩也成了時尚元素。

    Moncler Gamme Bleu極地型男破冰出沒，登山繩也成了時尚元素。

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標題：《2017秋冬男裝週》16


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