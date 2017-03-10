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《2017秋冬男裝週》15

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

紳士50年，Cerruti 1881

Cerruti 1881慶祝Nino Cerruti在巴黎為家族始於1881年的面料事業開設第一家時裝店鋪的50週年紀念，聚焦過去50年來的服飾作品和照片檔案，從經典格調汲取靈感，打造充滿當代氣息、強勢鮮明的全新系列。重點輪廓包括休閒長款軟肩外套及高腰褲，搭配圓領衫。另外，垂墜細節、闊肩、和服袖、帶襯裡的長款外套等，以及採用自家Lanificio Fratelli Cerruti毛紡廠獨家打造、緹花羊毛的全新大衣都在本季系列呈現。

針織衫在搭配上扮演重要角色，大型的威爾士親王格紋是本季主要的圖案，詮釋豐盈的質感；圓領的闊肩毛衣將針織與剪裁完美融合，以慵懶的個性搭配於修身褲之上，或塞進高腰闊腿褲之中，突顯品牌的經典輪廓。更具運動、休閒格調的作品也使得這一季系列更趨完整，例如深靛藍色或黑色牛仔布以利落和高技術的剪裁呈現，打造一系列派克外套、卡班外套、風衣和高腰大衣等。最佳配件是50週年紀念版光學眼鏡及太陽眼鏡，包款則是運用小牛皮與威爾士親王格紋所打造的全新比例。

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  • Cerruti 1881。

    Cerruti 1881。

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標題：《2017秋冬男裝週》15


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