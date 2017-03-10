《2017秋冬男裝週》14
2017-03-10
記者方惠宗／綜合外電報導
短夾克魅力，Salvatore Ferragamo
Salvatore Ferragamo新任男裝設計總監Guillaume Meilland帶來的2017秋冬男裝系列開啟品牌歷史的嶄新篇章；以男性陽剛的基調貫穿整個系列，重新將輪廓、色彩、結構等，以新的裁縫語言不斷挑戰現狀；主線條以纖長合身與寬鬆休閒交會並用、柔和的色調與明亮的色彩相互烘托，Guillaume Meilland的設計結合了跨世代的思考，推出更高雅的現代風格。
想像義大利大師級工匠遇見最先進的研究實驗室？海軍短大衣及飛行員夾克重新塑造成令人驚豔的搭配，尋常的牛仔褲與牛仔外套也因頂級面料自中藍色工作服的世界昇華，成為奢華休閒的瀟灑代表。此外，量身訂製的一種以英式斜紋防水布料製成的大衣搭配上豐富的羊絨針織，帶來分量和質感，大膽的圖騰裝飾著熱情與活力。錯視的設計也在整個系列中佔有重要地位：羊毛外套呈現其超輕的魅力；小牛皮與燈芯絨結合的防水風衣彷彿像橡膠的材質；經典的黑色調仔細端看才發現其實帶點紫色調。
在鞋履部分，一種是Guillaume Meilland取材自圓頭工作靴的摩登翻新，還有一種是傳統的義大利設計，表現出更細緻的形式與精湛的手工技藝。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 自由廣場》校園不必排除政治
- 苗縣違建強拆費草案 議員轟「索命條文」
- 王鏡銘連3K 果真鎖韓手
- 五股農會現任總幹事未獲聘 秘書暫代
- 國姓開挖溪床水位降 增設攔砂壩解危
- 宜蘭櫻桃鴨連5場染禽 撲殺逾4成
- 經典賽》撈球少年挨批 山田送暖解救
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 我奉獻了...我奉獻了... 男子台南忠烈祠前自焚
- 把金正男兒子接到南韓？ 韓政府說沒這計畫
- 經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍
- 【感覺記事簿】躲雨
- 賣麵挨詐1627萬／日做10小時 打拚53年全沒了
- 尼泊爾巴士衝出道路撞毀 至少24死
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 礦工醫院院長 劉立仁愛唱聲樂
- 黑糖芭比1顆200元 引爆精品蓮霧「金」「權」戰
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 化老化危機為轉機 勞動部︰協助中壯年投入職場
- 經典賽成眾矢之的 郭泰源女挺身為父
- 雲林露天燃燒猖獗 暴增近3倍
- 經典賽》多今先戰加 老馬搶頭彩
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 桃園首批4農會「三巨頭」改選 過程平和
- 386處禽流感高危點 市府製防疫地圖
- 美就業數據亮眼 升息機率100%
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 暮光女酷理平頭 盼出櫃造福LGBT
- 馬︰為國民黨過去兩年敗選負全責
- 研考會主委請辭 小內閣政治光譜轉綠
- 稅官助逃稅 計算機按索賄密碼
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 苗縣農民休耕 逾7萬箱秧苗恐報銷
- 《基隆中小學聯運》學生大隊接力腳傷 師背送醫
- 傳遞夢想勇氣 日超馬跑者台東開跑
- 法部提獄政改革 四年達零超收
- 瓜地馬拉庇護所遭縱火 30死
- 《反重啟焚化廠》台東環盟 倡廣設零垃圾中心
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《2017秋冬男裝週》14
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分