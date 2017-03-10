《2017秋冬男裝週》14

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

短夾克魅力，Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo新任男裝設計總監Guillaume Meilland帶來的2017秋冬男裝系列開啟品牌歷史的嶄新篇章；以男性陽剛的基調貫穿整個系列，重新將輪廓、色彩、結構等，以新的裁縫語言不斷挑戰現狀；主線條以纖長合身與寬鬆休閒交會並用、柔和的色調與明亮的色彩相互烘托，Guillaume Meilland的設計結合了跨世代的思考，推出更高雅的現代風格。

想像義大利大師級工匠遇見最先進的研究實驗室？海軍短大衣及飛行員夾克重新塑造成令人驚豔的搭配，尋常的牛仔褲與牛仔外套也因頂級面料自中藍色工作服的世界昇華，成為奢華休閒的瀟灑代表。此外，量身訂製的一種以英式斜紋防水布料製成的大衣搭配上豐富的羊絨針織，帶來分量和質感，大膽的圖騰裝飾著熱情與活力。錯視的設計也在整個系列中佔有重要地位：羊毛外套呈現其超輕的魅力；小牛皮與燈芯絨結合的防水風衣彷彿像橡膠的材質；經典的黑色調仔細端看才發現其實帶點紫色調。

在鞋履部分，一種是Guillaume Meilland取材自圓頭工作靴的摩登翻新，還有一種是傳統的義大利設計，表現出更細緻的形式與精湛的手工技藝。