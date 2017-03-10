《2017秋冬男裝週》13
2017-03-10
記者方惠宗／綜合外電報導
百變紳士需要的是什麼樣的服裝？重新組合正裝的單品寫下新紳士風貌。
百年裁縫運動風，Ermenegildo Zegna
如何改寫這個1910年創立於阿爾卑斯山區Trivero小鎮的頂級男裝輪廓卻不失其象徵義大利裁縫的百年傳承基因？亞歷山德羅以強而有力的肩部線條和自然的流線設計帶出柔和而充滿活力的輪廓，抽繩細節更巧妙的重塑了正裝外套和戶外夾克的線條，也使寬身束腰外套和派克大衣的剪裁比例更為瀟灑，而剪裁考究的大衣配搭玩味的拉鏈，令紳士優雅與戶外隨興同時並存於白與淺灰，以及駝色、天然駱馬色與孔雀綠、藍色等曼妙的色調。主要鞋款是活力十足的運動鞋與膠底孟克鞋。
此外，Ermenegildo Zegna時裝秀結束後的第二天，部分精選的造型就被以量身訂製的形式在指定的全球店登場，並於6星期後交付客人手中。這項特別的安排讓全球的顧客都有機會透過時裝秀獲得個人專屬的頂級服務。
【莊嚴的秀場：神聖七重殿】
Ermenegildo Zegna為這次大秀選在米蘭藝術空間「Hangar Bicocca」、設有德國新表現主義雕塑家安塞爾姆‧基弗（Anselm Kiefer）大型藝術作品「神聖七重殿」（The Seven Heavenly Palaces）的展場館內呈現；安塞爾姆生於1945年，作品風格常被以「廢墟美學」標記，並稱他是「德國精神廢墟上的詩人」；當天然萬物與二戰後的廢棄物品都成為「神聖七重殿」的創作素材，欣賞模特兒行走於這個看似荒涼寂寥卻煥發詩意的龐然藝品，反而更震撼人心並發人省思，更加烘托Ermenegildo Zegna服裝的豐富紋理和超凡結構及功能性所締造的新美學。
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