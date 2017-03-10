| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
龍潭長照中心大火 救出多人、4人死亡 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 消費

《2017秋冬男裝週》12

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

森林系，Issey Miyake

木料紋理的質地、秋天樹葉的顏色，Issey Miyake聚集來自森林的靈感，混合了質料與印刷，向大自然致敬。將羊毛、聚酯纖維等，以5種不同顏色的紋路錯綜交叉編織而成的織品是從秋天樹葉的色調而來，此種織物帶來了溫暖感，且保有輕盈及不易起縐的特性。

格紋系列則喚起森林夜晚的意境，衣服上的圖樣亦以編織顯現；外套與褲子縫紉完成後，工匠們使用特殊的技法與高溫燙製技術，再將每一片布料及羊毛塑形而成。關於這種100%羊毛編織的手工縐褶技術，可保有形狀記憶、舒適度與高活動性，並可用冷水清洗，符合當代所需的便捷穿搭與輕鬆節約的保養方式。

【森林色彩】

Issey Miyake多彩的紋理圖案取自於白色樺樹森林，由經驗豐富的手工匠，運用十種不同質地的印刷版所製作而成的；每一處手工印刷，皆是運用不同的染料及具光澤感的印刷，材質使用的是可清洗的尼龍塔夫塔，非常輕盈且不易起縐。

廣告
  • Issey Miyake。

    Issey Miyake。

  • Issey Miyake。

    Issey Miyake。

  • Issey Miyake。

    Issey Miyake。

  • Issey Miyake。

    Issey Miyake。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：《2017秋冬男裝週》12


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.