《2017秋冬男裝週》12

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

森林系，Issey Miyake

木料紋理的質地、秋天樹葉的顏色，Issey Miyake聚集來自森林的靈感，混合了質料與印刷，向大自然致敬。將羊毛、聚酯纖維等，以5種不同顏色的紋路錯綜交叉編織而成的織品是從秋天樹葉的色調而來，此種織物帶來了溫暖感，且保有輕盈及不易起縐的特性。

格紋系列則喚起森林夜晚的意境，衣服上的圖樣亦以編織顯現；外套與褲子縫紉完成後，工匠們使用特殊的技法與高溫燙製技術，再將每一片布料及羊毛塑形而成。關於這種100%羊毛編織的手工縐褶技術，可保有形狀記憶、舒適度與高活動性，並可用冷水清洗，符合當代所需的便捷穿搭與輕鬆節約的保養方式。

【森林色彩】

Issey Miyake多彩的紋理圖案取自於白色樺樹森林，由經驗豐富的手工匠，運用十種不同質地的印刷版所製作而成的；每一處手工印刷，皆是運用不同的染料及具光澤感的印刷，材質使用的是可清洗的尼龍塔夫塔，非常輕盈且不易起縐。