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《2017秋冬男裝週》11

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

製靴老店搖滾秀，Berluti

「碎片」、「暗黑」、「木材」等關鍵字出現在剛接手Berluti品牌創意總監海德爾工作的思緒中，最終匯集成一個長期夜間工作、並在黎明時分甦醒的男人形象，英國畫家法蘭西斯‧培根（Francis Bacon，1909－1992）的部分繪畫作品也成為海德爾構思色彩組合的靈感，例如藍色、粉紅色，與酒紅色的撞搭組合。

這個系列充滿修長俐落的輪廓，流露隨興與不羈的格調，關鍵單品包括皮革飛行夾克，長版外套、風衣與派克大衣，精工細作的褲裝或外套宛如被時光賦予一層古色光澤。多款繫帶靴與手袋都保有精緻優雅與休閒氣質。

【紳士步伐新貌】

Berluti擁有「世上最昂貴皮鞋」的稱號，歷史可追溯至1895的巴黎，招牌鞋款就是以品牌創辦人Alessandro Berluti為名、要價超過台幣7萬元的「Alessandro」牛津皮鞋，線條洗鍊修長，聖羅蘭、普普藝術先鋒安迪沃荷（Andy Warhol）與摩納哥王室等貴族名流都是愛用者。Berluti將對皮革和「Patina」古法染色工藝的熱情於本季設計出線條更具侵略性的獵裝式長筒紳士靴、雀爾喜靴與牛津鞋等，宛如為紳士步伐注入搖滾巨星風采。

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  • Berluti皮鞋。

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  • 男女交錯，Berluti以風衣搭配窄管褲、踝靴，譜出製靴老牌的時裝時尚。

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  • Berluti。

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標題：《2017秋冬男裝週》11


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