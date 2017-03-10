《2017秋冬男裝週》10

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

百變紳士需要的是什麼樣的服裝？精采配件與織品將是最大亮點。

配件美學，Hermès

愛馬仕新一季男裝以寬鬆的褲型搭配貼合身型的上身，營造出對比鮮明的線條；柔軟的質地加上豐富的拼接細節，以同色調但不同色階的色彩、格紋、印花或異材質拼接等細節打造出的多變層次尤其精采，條紋與格子也在細微色差的深色調中營造色彩美學，帶來愛馬仕男士獨有的優雅與實穿！

【超棒的配件！】

愛馬仕利用配件靈活詮釋紳士美學：可穿繞於32毫米寬的皮帶、Pratique 32系列皮革鑰匙圈兼具功能與美學，在細微處帶來造型亮點。一款Cityslide 系列牛皮貼身腰包輕巧尺寸、功能齊全，可斜背、肩背，而且貼合身形、柔軟輕盈，幾乎感覺不到它的存在，讓雙手不受拘束，輕鬆造訪任何地點。另外，誕生於20世紀初的Haut a Aourroies手提旅行包本季以較高的梯型包身重現；這是愛馬仕推出的第一款手提旅行包，也是最貼近馬鞍製作工藝的款式，當初乃用來放置馬鞍、馬靴與頭盔。