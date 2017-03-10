《2017秋冬男裝週》9

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

穿上繪畫的書生Prada

Prada本季輪廓以60年代和70年代為主，一套灰色V領毛衣搭配藍色襯衫及卡其色燈芯絨打摺褲為秀場揭開序幕，接下來以嬉皮自由奔放的絢爛色彩及慵懶舒適象徵這場時尚革命的開端。

Prada設計師Miuccia Prada以卡其色引導本季色調主軸，並以大紅色、黑色、灰色、墨綠色、橘色點綴其中，並運用凹凸有致的粗花呢面料與大量繽紛色彩的菱形格紋毛衣、燈芯絨，以及皮革材質的飛行員夾克、西裝外套等，彰顯俐落簡約的個性；多彩菱格紋與英式格紋是本季的主要印花圖紋。

同時，從格紋襯衫到格紋羊羔毛翻領外套、配上針織圍巾及領帶的組合，令秀場蔓延著書生的氣息；水彩畫和抽象的圖案浮現於毛衣，演繹著「穿在身上的繪畫」，這是設計師對藝術魅力的所表達的崇敬。此外，拼接皮草仍為本季注目焦點，增添細節的戲劇性，並呼應本季所表達的隨興、浪漫與詩意。