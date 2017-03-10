《2017秋冬男裝週》9
2017-03-10
記者方惠宗／綜合外電報導
穿上繪畫的書生Prada
Prada本季輪廓以60年代和70年代為主，一套灰色V領毛衣搭配藍色襯衫及卡其色燈芯絨打摺褲為秀場揭開序幕，接下來以嬉皮自由奔放的絢爛色彩及慵懶舒適象徵這場時尚革命的開端。
Prada設計師Miuccia Prada以卡其色引導本季色調主軸，並以大紅色、黑色、灰色、墨綠色、橘色點綴其中，並運用凹凸有致的粗花呢面料與大量繽紛色彩的菱形格紋毛衣、燈芯絨，以及皮革材質的飛行員夾克、西裝外套等，彰顯俐落簡約的個性；多彩菱格紋與英式格紋是本季的主要印花圖紋。
同時，從格紋襯衫到格紋羊羔毛翻領外套、配上針織圍巾及領帶的組合，令秀場蔓延著書生的氣息；水彩畫和抽象的圖案浮現於毛衣，演繹著「穿在身上的繪畫」，這是設計師對藝術魅力的所表達的崇敬。此外，拼接皮草仍為本季注目焦點，增添細節的戲劇性，並呼應本季所表達的隨興、浪漫與詩意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 自由廣場》校園不必排除政治
- 苗縣違建強拆費草案 議員轟「索命條文」
- 王鏡銘連3K 果真鎖韓手
- 五股農會現任總幹事未獲聘 秘書暫代
- 國姓開挖溪床水位降 增設攔砂壩解危
- 宜蘭櫻桃鴨連5場染禽 撲殺逾4成
- 經典賽》撈球少年挨批 山田送暖解救
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 我奉獻了...我奉獻了... 男子台南忠烈祠前自焚
- 把金正男兒子接到南韓？ 韓政府說沒這計畫
- 經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍
- 【感覺記事簿】躲雨
- 賣麵挨詐1627萬／日做10小時 打拚53年全沒了
- 尼泊爾巴士衝出道路撞毀 至少24死
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 礦工醫院院長 劉立仁愛唱聲樂
- 黑糖芭比1顆200元 引爆精品蓮霧「金」「權」戰
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 化老化危機為轉機 勞動部︰協助中壯年投入職場
- 經典賽成眾矢之的 郭泰源女挺身為父
- 雲林露天燃燒猖獗 暴增近3倍
- 經典賽》多今先戰加 老馬搶頭彩
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 桃園首批4農會「三巨頭」改選 過程平和
- 386處禽流感高危點 市府製防疫地圖
- 美就業數據亮眼 升息機率100%
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 暮光女酷理平頭 盼出櫃造福LGBT
- 馬︰為國民黨過去兩年敗選負全責
- 研考會主委請辭 小內閣政治光譜轉綠
- 稅官助逃稅 計算機按索賄密碼
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 苗縣農民休耕 逾7萬箱秧苗恐報銷
- 《基隆中小學聯運》學生大隊接力腳傷 師背送醫
- 傳遞夢想勇氣 日超馬跑者台東開跑
- 法部提獄政改革 四年達零超收
- 瓜地馬拉庇護所遭縱火 30死
- 《反重啟焚化廠》台東環盟 倡廣設零垃圾中心
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《2017秋冬男裝週》9
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分