《2017秋冬男裝週》8

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

素人文青agnès b.

agnès b.以「Agnès好友們的男裝派對」主題揭開2017秋冬男裝秀序幕，設計師Agnès邀請眾多好友一同來為男裝走秀，其中不乏藝術家、歌手、醫生、演員等各界知名人士，為這場非專業模特兒所演繹的服裝秀增添許多亮點，成功傳達傳達「Real clothes for real people」的理念。更邀請女性演繹男服，突顯男裝版型的設計越趨合身，即使女性穿起來亦別有味道。

本季將現代人越來越重視的運動休閒風潮推上時裝伸展台，連帽套頭衫、短版與長版連帽外套，以及鋪棉夾克等，都是必備項目；搭配條紋針織衫，或是翻領鋪棉飛行外套，展現休閒的時尚感。同時，藝術是不可缺少的服裝元素，例如塗鴉圖樣、充滿文藝復興意味的素描手稿等，是本季最佳「文青」！