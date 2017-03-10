《2017秋冬男裝週》8
2017-03-10
記者方惠宗／綜合外電報導
素人文青agnès b.
agnès b.以「Agnès好友們的男裝派對」主題揭開2017秋冬男裝秀序幕，設計師Agnès邀請眾多好友一同來為男裝走秀，其中不乏藝術家、歌手、醫生、演員等各界知名人士，為這場非專業模特兒所演繹的服裝秀增添許多亮點，成功傳達傳達「Real clothes for real people」的理念。更邀請女性演繹男服，突顯男裝版型的設計越趨合身，即使女性穿起來亦別有味道。
本季將現代人越來越重視的運動休閒風潮推上時裝伸展台，連帽套頭衫、短版與長版連帽外套，以及鋪棉夾克等，都是必備項目；搭配條紋針織衫，或是翻領鋪棉飛行外套，展現休閒的時尚感。同時，藝術是不可缺少的服裝元素，例如塗鴉圖樣、充滿文藝復興意味的素描手稿等，是本季最佳「文青」！
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 自由廣場》校園不必排除政治
- 苗縣違建強拆費草案 議員轟「索命條文」
- 王鏡銘連3K 果真鎖韓手
- 五股農會現任總幹事未獲聘 秘書暫代
- 國姓開挖溪床水位降 增設攔砂壩解危
- 宜蘭櫻桃鴨連5場染禽 撲殺逾4成
- 經典賽》撈球少年挨批 山田送暖解救
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 我奉獻了...我奉獻了... 男子台南忠烈祠前自焚
- 把金正男兒子接到南韓？ 韓政府說沒這計畫
- 經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍
- 【感覺記事簿】躲雨
- 賣麵挨詐1627萬／日做10小時 打拚53年全沒了
- 尼泊爾巴士衝出道路撞毀 至少24死
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 礦工醫院院長 劉立仁愛唱聲樂
- 黑糖芭比1顆200元 引爆精品蓮霧「金」「權」戰
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 化老化危機為轉機 勞動部︰協助中壯年投入職場
- 經典賽成眾矢之的 郭泰源女挺身為父
- 雲林露天燃燒猖獗 暴增近3倍
- 經典賽》多今先戰加 老馬搶頭彩
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 桃園首批4農會「三巨頭」改選 過程平和
- 386處禽流感高危點 市府製防疫地圖
- 美就業數據亮眼 升息機率100%
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 暮光女酷理平頭 盼出櫃造福LGBT
- 馬︰為國民黨過去兩年敗選負全責
- 研考會主委請辭 小內閣政治光譜轉綠
- 稅官助逃稅 計算機按索賄密碼
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 苗縣農民休耕 逾7萬箱秧苗恐報銷
- 《基隆中小學聯運》學生大隊接力腳傷 師背送醫
- 傳遞夢想勇氣 日超馬跑者台東開跑
- 法部提獄政改革 四年達零超收
- 瓜地馬拉庇護所遭縱火 30死
- 《反重啟焚化廠》台東環盟 倡廣設零垃圾中心
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《2017秋冬男裝週》8
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分