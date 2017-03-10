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《2017秋冬男裝週》7

2017-03-10

記者方惠宗／綜合外電報導

百變紳士需要的是什麼樣的服裝？新世代文青是現代的答案。

青少年氣質的Loewe

能收到Loewe秀後發表的限量精裝專書是時裝週後讓人期待的事。品牌創意總監Jonathan Anderson與業界大牌攝影師以藝術視角收錄新作，這季的形象照更取景於「馬德里發電廠」，及「1970年代前衛建築師Fernando Higueras、位於馬德里的地下家居工作室」兩地，完美呈現此季的後工業化拼貼與個人主義風格，帶來閱覽時尚的奢華享受。

透過形象照欣賞Loewe這次帶著青少年般叛逆氣質的設計，高科技實驗性設計及大膽奪目的用色帶來連連亮點；整體服裝結構則連接不同的製作手法，如服裝上的補釘、交錯疊印而成的蘇格蘭格紋圖案、攝影圖像元素和層次巧妙的刺繡，反映了當代藝術的絕美工藝。一款彩虹色譜相間的長大衣與針織衫，視覺上 令人為之一亮；以政治宣傳為靈感的圖案綴於服裝的技巧也是新創，運用虛構報紙的圖像以絲印綴於服裝，皆從細節處帶來設計的價值。還有一件看似工作服的黑色皮革套裝，以加入圍裙細節的Polo衫為藍本，帶來顛覆性的轉折及令人興奮的反叛情意。

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  • 以攝影視角詮釋新作，融合後工業化拼貼的場景，讓本季的LOEWE散發出一種新世代文青氣息。

    以攝影視角詮釋新作，融合後工業化拼貼的場景，讓本季的LOEWE散發出一種新世代文青氣息。

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  • Loewe。

    Loewe。

  • Loewe。

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標題：《2017秋冬男裝週》7


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