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光療唇油 唇色自己決定

2017-03-10

〔記者邱巧貞／台北報導〕近年油保養大受歡迎，現在也延伸到了雙唇保養。M.A.C 推出「光療唇油」，解決所有唇部乾燥，同步創造超萌的鏡面光澤唇。

光療唇油含植物複方滋養精油，就像乾唇的急救安瓶，輕盈的油體能在搽上瞬間直達肌底層，深層修護乾涸的唇部肌膚，瞬間隱形唇紋並讓唇瓣立即澎潤，獨家保濕複合物成分及鎖水持色科技，注入滋潤度與光澤感，光感調色科技還能依個人體溫變換出專屬的變色唇。

圖片提供：M.A.C

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  • M.A.C光療唇油850元。

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  • 光感調色科技能依個人體溫變換出專屬的變色唇。

    光感調色科技能依個人體溫變換出專屬的變色唇。

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標題：光療唇油 唇色自己決定


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